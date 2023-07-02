الأحد 02 تموز 2023
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القبض على 12 تاجرا ومروجا للمخدرات في عدة محافظات

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مضبوطات
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثّفة لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة، إذ تم التعامل خلال الأيام الماضية مع سبع قضايا نوعية في محافظات العقبة وإربد والعاصمة والرمثا والمفرق وأُلقي القبض خلالها على 12 تاجراً ومروجاً للمخدرات وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية.اضافة اعلان

وبحسب الناطق الإعلامي، ففي محافظة العقبة جرى التعامل مع قضيتين ألقي القبض في الأولى منهما على تاجر للمخدرات وبحوزته 30 ألف حبة مخدرة فيما أُلقي القبض بالقضية الثانية على مروجين اثنين وبحوزتهما 11 كف حشيش.

وأضاف أنه في لواء الرمثا جرت مداهمة ثلاثة تجار للمخدرات من جنسية عربية وأُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم 67 كف حشيش و7000 حبة مخدرة، كما دوهم في محافظة إربد منزل أحد المروجين وألقي القبض عليه وبرفقته شخصان آخران وضبط بحوزتهم 2 كغم من مادة الكريستال و250 غم من مادة الكوكايين وسلاح ناري .

وتابع أنه في محافظة المفرق والبادية الشمالية تم التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى منهما على شخص من جنسية عربية وبحوزته 1000 حبة مخدرة، فيما ضبطت ثلاثة أسلحة نارية أوتوماتيكية وكمية من الحبوب المخدرة بحوزة مروج آخر بعد القبض عليه.

وأردف الناطق الإعلامي أنه في محافظة العاصمة جرت مداهمة مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 14 كفاً من مادة الحشيش.

وفي السّياق ذاته، نفّذت الإدارة بإسناد من قوّات الدرك ومديرية شرطة الزرقاء حملة أمنية موسّعة في محافظة الزرقاء على الأشخاص المطلوبين للمخدرات والمروجين والتجار وأفضت تلك الحملة لضبط 20 شخصاً منهم.
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