الأربعاء 06 أيلول 2023
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القبض على 24 تاجراً ومروجا للمخدرات

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ضبط أسلحة ومواد مخدرة
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة اشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة ، إذ تم التعامل منذ بداية شهر أيلول مع 14 قضية نوعية في مختلف محافظات ومناطق المملكة ألقوا القبض خلالها على 24 شخصا من تجار ومروجي المخدرات وممن يشكلون خطرا على المجتمع .اضافة اعلان

وأبرز تلك القضايا كانت في محافظة العقبة، إذ جرت مداهمة تاجر للمخدرات داخل خيمة بناها لتخزين وبيع المخدرات في احدى مناطق المحافظة الخالية من السكان ، والقي القبض عليه وضبط داخل الخيمة 15 الف حبة مخدرة و 17 كف حشيش وسلاح ناري اوتوماتيكي .
وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع ثلاث قضايا القي القبض في الاولى على اربعة اشخاص ( اثنين منهم مطلوبون بقضايا مخدرات سابقة ) داخل شقة استخدمت لغايات الترويج والتخزين وضُبط داخلها كفا حشيش و 600 حبة مخدرة ، فيما القي القبض في القضيتين الأخريين على مروجين اثنين ضبط بحوزة الاول على 7 كفوف حشيش والثاني على 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة.
وفي البادية الشمالية جرت مداهمة احد أخطر تجار المخدرات والذي القي القبض عليه وضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة و 30 كف حشيش ، فيما جرى في احدى مناطق البادية الوسطى تحديد مكان مكان احد المطلوبين الخطرين بقضايا مخدرات وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وبرفقته احد المروجين وضبط بحوزتهما على 3 كفوف حشيش وكميات معدة للبيع من مادة الكريستال والكوكايين المخدرة، كما ودوهم مطلوب اخر مصنف بالخطر في احدى مناطق البادية الوسطى ايضا والقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع .

وفي محافظة معان وبعد مقاومة شديدة استخدم فيها احد تجار المخدرات والمطلوب بستة طلبات بقضايا مخدرات، سلاحا ناريا وتمكنت القوة الامنية من السيطرة عليه وضبطه وضبط السلاح الناري المستخدم .

وفي محافظة اربد جرى التعامل مع قضيتين لمروجي المخدرات القي القبض في الاولى على مروج وضبط بحوزته نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة و 1000 حبة مخدرة و نصف كغم من مادة الحشيش ، فيما ضبطت 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة بعد مداهمة المروج الآخر والقاء القبض عليه .

وفي محافظة البلقاء القي القبض على احد المروجين وبحوزته 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة ، فيما حددت قوة امنية مكان احد تجار المخدرات النشطين في احدى مناطق غرب البلقاء وعند مداهمته ابدى مقاومة شديدة مستخدما سلاحا ناريا كان بحوزته الا ان القوة الامنية تمكنت من ملاحقته والسيطرة عليه وضبط بحوزته 3000 حبة مخدرة و 4.5 كف حشيش والسلاح الناري المستخدم .
كما والقي القبض في لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء على ثلاثة مروجين للمخدرات داخل احدى الشقق وضبط بحوزتهم 1500 حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش .

وفي لواء الرمثا نفذت حملة امنية خاصة على عدد من الاشخاص المطلوبين بقضايا مخدرات (اتجار وترويج وتهريب) الذين تم تحديدهم واماكنهم، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على خمسة اشخاص منهم وضبط بحوزة بعضهم كميات من المواد المخدرة .
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