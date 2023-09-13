الأربعاء 13 أيلول 2023
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القبول الموحد: تقديم طلبات التجسير بالجامعات تبدأ غدا

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وزالرة التعليم العالي
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 14-9-2023، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين الموافق 18-9-2023، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة على الرابط الآتي :اضافة اعلان
www.admhec.gov.jo  

و يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه ، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).

وترغب الوحدة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي: 
أولاً: ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل : تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.  

ثانياً: يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

ثالثاً: فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي: 

1. الطلبة ال (5%) الأوائل الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل)  للعام الدراسي 2022-2023، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية ، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية. 

2. الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68%) على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن (70%)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.
 
3. يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة. 
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