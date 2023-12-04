القوات المسلحة: إيقاف اقتطاع قيمة الخدمات الإدارية على السلف المالية

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تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وبمناسبة عيد جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بإيقاف اقتطاع قيمة الخدمات الإدارية على السلف المالية التي تمنح من قبل صندوقي التعاون والادخار لجميع منتسبي القوات المسلحة – الجيش العربي اعتباراً من تاريخ 1-1-2024.وتحظى القوات المسلحة الأردنية باهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والذي هيأ كل أسباب القوة والمنعة وسبل الحياة الكريمة ليبقى أفرادها درعاً قوياً للوطن وسياجاً متيناً له.يشار إلى أنه سيتم إصدار تعليمات منح القروض من قبل الهيئة الإدارية للصندوقين لاحقاً.