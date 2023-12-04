الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة: إيقاف اقتطاع قيمة الخدمات الإدارية على السلف المالية

a332edd9-0577-4ffe-9730-6146b3370ce1
القوات المسلحة
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وبمناسبة عيد جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بإيقاف اقتطاع قيمة الخدمات الإدارية على السلف المالية التي تمنح من قبل صندوقي التعاون والادخار لجميع منتسبي القوات المسلحة – الجيش العربي اعتباراً من تاريخ 1-1-2024.اضافة اعلان
وتحظى القوات المسلحة الأردنية باهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والذي هيأ كل أسباب القوة والمنعة وسبل الحياة الكريمة ليبقى أفرادها درعاً قوياً للوطن وسياجاً متيناً له.
يشار إلى أنه سيتم إصدار تعليمات منح القروض من قبل الهيئة الإدارية للصندوقين لاحقاً.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

"التعليم النيابية" تناقش التعديلات المقترحة على صندوق دعم الطالب

منذ 1 دقيقة
أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)

أمطار وعدم استقرار جوي

منذ 3 دقيقة
مبنى وزارة العدل-(ارشيفية)

%36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل

منذ 4 دقيقة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(ارشيفية)

"الأونروا": انخفاض حجم التمويل ما يزال مصدر قلق

منذ 5 دقيقة
ولي العهد يشيد بأداء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حمل مواقف الأردن للعالم

ولي العهد يشيد بأداء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حمل مواقف الأردن للعالم

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2023-12-04 at 4.59.21 PM

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وجهاء من مخيم الزرقاء

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو ما بين صموئيل الأول وحزقيال

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الانفعالات المؤقتة خطيرة جدا

ماهر أبو طير |اليوم

لن تهزم المقاومة

جهاد المنسي |اليوم

كي لا يصبح الناقل الوطني مشروع عطارات آخر: لنتريث ونراجع السياسة المائية جذريا

جواد عباسي |اليوم

الحرب والمناخ

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حماس تقاتل خارج فلسطين وقطر وسورية ولبنان

سميح المعايطة |اليوم

عن ثورة التربية والتعليم وتحدياتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات | منذ24 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 