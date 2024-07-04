 
الجمعة 05 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

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القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، 4 تموز 2024، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة. 

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واشتمل الإنزالين على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، نُفذا من خلال طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية/ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. 
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية؛ لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة. 
ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 111 إنزالاً جوياً و263 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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