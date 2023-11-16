القوات المسلحة: المستشفيات الميدانية يد بيضاء ممدودة للأشقاء والأصدقاء

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أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفى ميدانيا إلى نابلس، بتوجيهات ملكية سامية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.ويضم المستشفى فريقا طبيا متكاملا من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.ويتكون المستشفى الميداني الأردني من 7 قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين عناية حثيثة، و15 سريرا؛ لإجراء العمليات الجراحية التي تحول الى المستشفى، ومختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.ويأتي إرسال المستشفى لنابلس، بتوجيهات ملكية سامية، استمرارا لما تقدمه المملكة من جهود لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية. وأكدت القوات المسلحة، استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى، وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطتين الجراحيتين في جنين ورام الله.إلى ذلك، أرست القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي، سردية إنسانية، كان أبرز مشاهدها المستشفيات الميدانية التي لبت النداء محليا وإقليميا ودوليا، سعيا إلى القضاء على ويلات الحروب وإغاثة الملهوف ورفع الظلم عن الشعوب.والمتتبع عن كثب، لمسيرة هذه المستشفيات التي بدأت مهامها منذ أكثر من عقد، يكشف عن دورها الإنساني النبيل تجاه الأشقاء والأصدقاء، انطلاقا من الثوابت الأردنية الوطنية الهاشمية الراسخة، والرامية لإحلال الأمن والسلام والطمأنينة وتحقيق المعاني السامية.وبلغت أعداد الدول التي أرسلت إليها مستشفيات أو محطات جراحية ميدانية أردنية إلى 25 دولة صديقة وشقيقة، منها؛ أرتيريا وسيراليون وليبيريا وبوروندي والكونغو والباكستان واندونيسيا وإيران وجزر المالديف وطاجكستان وأربيل، فيما بلغ مجمل مشاركات مرتبات العاملة فيها أكثر من 58030.وحتى اليوم، للقوات المسلحة 3 مستشفيات ميدانية، موزعة في غزة وجنين وأربيل، بالإضافة إلى محطة جراحيه في رام الله .منذ بدء الألفية الثانية، عملت سريتان في أرتيريا وسيراليون و4 مستشفيات في سيراليون وليبيريا وبوروندي والكونغو، تحت مظلة الأمم المتحدة، إلى أن أصبحت المستشفيات الميدانية تعمل تحت مظلة القوات المسلحة في نهاية العام 2011، بدءا من المستشفى الميداني الأردني في ليبيا.وبتوجيهات ملكية سامية، افتتح المستشفى الأردني الميداني في لبنان- بيروت، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، وقدم خدماته للأشقاء اللبنانيين، متضمنا: 84 سريرا و15 سريرا icu وغرفتي عمليات المجهزتين بطواقم لإجراء العمليات الصغرى والكبرى.كما كسر الأردن في العام 2006، الحصار الجوي المفروض على لبنان بعد حرب تموز، في رسالة إنسانية واضحة، بألا ذنب للمدنيين على اختلاف أطيافهم بالأطماع السياسية، وأن حمايتهم وتقديم المساعدات لهم في ظروف الأزمات، واجب إنساني يقع على كاهل المجتمع الدولي.والمستشفى الميداني الأردني (غزة/1)، كان أول مستشفى عربي يحط في القطاع، إذ وصل في 26/ 1/ 2009، أي بعد فرض الحصار على غزة بـ3 أعوام، واستمرت التوجيهات الملكية بإرسال البعثات الطبية حتى وصلت إلى 76 بعثة.عملت المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، على إسناد المنظومة الصحية للقطاع، وتقديم العون الصحي للجرحى والمرضى، ونفذت التوجيهات الملكية السامية بإرسال أي حالة طبية استعصى علاجها إلى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.ينهض المستشفى الميداني الأردني الحالي في غزة، بواجباته الإنسانية على أكمل وجه، برغم تسبب الأحداث المتصاعدة بخروجه عن الخدمة، وتعرضه لأضرار جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي أصابه، كما أصاب المناطق المحيطة به، لكن جلالة القائد الأعلى أوعز ببقائه رغم ضراوة الظروف وتعقيدات الحياة اليومية في القطاع، ليبقى قائما وشاهدا على الالتزام الأردني تجاه غزة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، وفي ظل ما يتعرض له القطاع من حرب وتدمير، في مسعى إجرامي من الاحتلال لتجريد أهل غزة من حقوقهم الإنسانية، وأبسطها إيجاد العلاج المناسب لمصابيهم وتسريع علاجهم.وفي مشهد خاطف، أنزلت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي مساعدات طبية عاجلة، بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت امداداته على النفاد، نظرا لتأخير إيصال المساعدات عبر معبر رفح.وقد بلغ عدد المراجعين للمستشفى الأردني الميداني/ غزة منذ بدء المهمة ولغاية مستشفى غزة/ 76 الى 3.373.000.في العام 2000 بدأت المحطة الجراحيه في رام الله مهامها، وهي مستمرة الى اليوم، يتبعها المحطة الجراحية في جنين التي انطلق عملها في العام 2002، وقد عززت هذا العام بتوجيهات ملكية لتصبح مستشفى ميدانيا.