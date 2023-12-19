الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
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القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة - صور

القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة
القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش
العربي، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية.

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وتضم الطائرة مواد واحتياجات أساسية وطروداً وملابس شتوية، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.


ويأتي إرسال هذه الطائرة ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.


يشار إلى أن القوات المسلحة تسيّر جسراً جوياً لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع. -(بترا)

 

 

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