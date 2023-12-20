الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة: تزويد المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بألفَي وحدة دم

تزويد المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بألفَي وحدة دم
تزويد المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بألفَي وحدة دم

عززت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي اليوم الأربعاء، المستشفى
الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من
مختلف الزُمر الطبية، بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية، وفي إطار الدور
الكبير والجهد المتواصل في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.

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ويأتي إرسال وحدات كافية من مختلف الزمر إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة.
والجدير بالذكر أن القوات المسلحة عملت على توفير الظروف المناسبة لنقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى، حيث أن مثل هذه العمليات تتطلب أدوات وخبرات خاصة. 

 

يشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على تسيير المساعدات الإغاثية والإنسانية
والعلاجية إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر مختلف الطرق والوسائل لتقديم كافة
أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع. -(بترا)

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