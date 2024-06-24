 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تشيّع جثماني الشهيدين الرقيب العرام والجندي الصياح

القوات المسلحة تشيّع جثماني الشهيدين الرقيب العرام والجندي الصياح
القوات المسلحة تشيّع جثماني الشهيدين الرقيب العرام والجندي الصياح

شيّعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الرقيب عماد العرام إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد الإيثار بمحافظة الزرقاء، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قائد المنطقة العسكرية الوسطى.

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كما شيّعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، جثمان الشهيد الجندي يحيى الصياح إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد البلد في أم قيس بمحافظة اربد، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة
الأردنية – الجيش العربي قائد المنطقة العسكرية الشمالية.


وجرى للشهيدين مراسم عسكرية نُقلا خلالها إلى مثواهما الأخير مكللين بالعلم الأردني ومحمولين على أكتاف رفاق السلاح، وووريا الثرى في مقبرتي الهاشمية وأم قيس الإسلامية، وقام مندوبا القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح كل من الشهيدين.


وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين العسكريين وجمع غفير من المواطنين.


واستشهد العرام والصياح أمس الأحد، إثر حادث تدهور 3 شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.


ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب. 

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