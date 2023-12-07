الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً رابعاً لمساعدات إغاثية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في خان يونس

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إنزال جوي لمساعدات إغاثية عاجلة

بتوجيهات ملكية سامية، نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي رابعة لمساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد منتصف ليل الخميس.

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وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مساعدات طبية وعلاجية لاستمرارية ديمومة عمل المستشفى.


وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاَ عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.


وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.

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