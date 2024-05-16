الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تنفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في جنوب قطاع غزة. 

اضافة اعلان

 

واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، إضافةً إلى طائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حبس 10 أشخاص مارسوا البلطجة و 9 آخرون بينهم سيدة بجريمة التهديد

صاحب "مزرعة كلاب" في الموقر يشتري كلابه المسروقة

منذ7 ساعة
Untitled-1

سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا يؤكدان أهمية الدور الأردني في استقرار المنطقة

منذ20 ساعة
القمة العربية في المنامة-(وكالات)

القادة العرب يدينون العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

منذ20 ساعة
النمو الأخضر

أبو السعود: ضرورة المضي بمشاريع تنسجم والنمو الأخضر

منذ20 ساعة
التلوث البلاستيكي-(وكالات)

"الشبكة الإقليمية" تطلق إعلان "نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ"

منذ20 ساعة
جانب من مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين-( تصوير: ساهر قدارة)

"الأونروا": اللاجئون الفلسطينيون في الأردن يتمتعون بالمواطنة

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل يستفيقون في المنامة؟

نضال المجالي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات | منذ21 ساعة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات | منذ22 ساعة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy
 
 