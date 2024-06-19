 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوة البحرية والزوارق الملكية تستجيب لنداء استغاثة

63854345327525979622
وحدة خفر السواحل التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية

استجابت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الثلاثاء، لنداء استغاثة انطلق من قبل أحد القوارب السياحية المصطفة في نادي اليخوت الملكي نتيجة نشوب حريق عليه.

اضافة اعلان


 حيث قام فريق من وحدة خفر السواحل التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية على متن زوارق الانقاذ والاطفاء والإسعاف وبالتعاون مع ادارة نادي اليخوت الملكي بالسيطرة على الحريق على متن القارب ورفعه من الماء، والتعامل بمهنية واحترافية وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين بحروق خفيفة من طاقم القارب السياحي وحالة المصابين الصحية جيدة.
يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات البحث والإنقاذ وعمليات الإسعاف البحري بشكل مستمر، من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ الجاهزة على مدار الساعة للاستجابة لأي حادث طارئ في خليج العقبة والبحر الميت.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني -(الغد)

الأردن يرحب بقرار أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

منذ1 ساعة
cffdbbe0-9eed-460e-9a31-5e95309f1d36

الصفدي يحذر من احتمالات تفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة

منذ23 ساعة
63854425664733886448

إسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية محملة بمواد مخدرة

19 حزيران 2024
61220868370a5

الأمن العام يؤكد جاهزية المراكز الحدودية لاستقبال الحجاج الأردنيين والعرب

19 حزيران 2024
موسم الحج-(وكالات)

وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة عبر حدود المدورة

19 حزيران 2024
الخارجية

"الخارجية" تعلن عن مكتب خدمات قنصلية مؤقت في مكة المكرمة

19 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 