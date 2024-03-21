الكرامة تحمل رسائل عميقة في تاريخ أمتنا ومسيرة تشييد الوطن

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هنأت فاعاليات نيبابية ونقابية وحزبية أمس، جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، ونشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، بمناسبة الذكرى الـ56 لمعركة الكرامة الخالدة.وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، باسمه وباسم أعضاء المجلس "نستذكر في ذكرى معركة الكرامة بعظيم الفخر والاعتزاز، كيف أعاد الأردن للأمة جمعاء، معنى الكرامة والنصر، حيث شكلت الكرامة منعطفاً مهما في مسار المنطقة وموازين القوة فيها، ليكون هذا الوطن على عهده مع أبناء أمته، قويا منيعا لا تنال منه أطماع الواهمين".وأضاف الصفدي، "سطر نشامى جيشنا العربي بقيادة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال- طيب الله ثراه-، أسمى معاني التضحية والفداء والبسالة في معركة الكرامة دفاعا عن ثرى الوطن بوجه العدو الغاشم".وأكد أن الكرامة "برهنت قوة الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة وأبنائه الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الوطن والدفاع عن كرامة الأمة، واليوم بقيادة جلالة الملك يسير هذا الحمى أكثر قوة وصلابة، ونتصدى ونحن ملتفين حول الراية الهاشمية الخفاقة لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار بلدنا".وبمناسبة عيد الأم، قال الصفدي: "نوجه تحية الفخر والإجلال لأمهات الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن ثرى هذا الوطن، كما نوجه التحية لأمهات الشهداء في أرض فلسطين الطاهرة، صامدات مرابطات في وجه المحتل الأثيم".ومن جانبها احتفلت الأسرة التربوية بذكرى معركة الكرامة في موقع النصب التذكاري لشهداء المعركة في الشونة الجنوبية.إذ أكد وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة خلال رعايته الاحتفال، اعتزاز الأسرة التربوية بالبطولات والتضحيات التي سطرها أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة دفاعًا عن الوطن وحماية ثراه الغالي. مضيفا أن هذا الاحتفال تأكيد على الاعتزاز بالمناسبات الوطنية، وحرص الوزارة على تأصيل الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية في نفوس أبنائنا الطلبة.ووضع د. محافظة إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الكرامة، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أكد أن معركة الكرامة خالدة في الذاكرة الوطنية، وتحمل معاني ورسائل عميقة في تاريخ أمتنا ومسيرة تشييد الوطن، وهي مصدر فخر لجميع الأردنيين، وعمال الوطن في شتى ميادين العمل والإنتاج.رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، قدم، التهنئة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة، وقال إن الاتحاد وسائر النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، يشاركون أبناء الوطن الاحتفال بالانتصار التاريخي الذي سطّره أبناء الجيش العربي الباسل بقيادته الهاشمية المظفرة، والذي تتجلى فيه أروع صور البطولة والفداء؛ من أجل الدفاع عن الوطن، ودحر العدو ومواجهته بكل شجاعة وقوة.وأضاف الفناطسة، أنّ الاتحاد، يرفع بمناسبة هذه الذكرى، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولقواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الأردني.وثمن الفناطسة، توجيهات جلالة الملك للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، والسير بإجراءاته الدستورية، مؤكداً أن العفو العام يعكس قيم التسامح والعفو لدى القيادة الهاشمية، ويعبّر عن سنة حميدة مضى عليها الملوك الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية.من جهة أخرى، هنأ الفناطسة، جميع أمهات الوطن والعاملات بمناسبة يوم الأم، قائلا "ونحن نعيش في ظلال الكرامة نستذكر ما فيها من المعاني والدروس، ونقف بكل فخر وإجلال تقديرا للأم الأردنية، التي كانت مثالا في البذل والعطاء، لرفعة الوطن وتقدمه وازدهاره".وعلى الصعيد ذات، هنأت نقابة المهندسين الأردنيين القيادة الهاشمية والجيش العربي في ذكرى الانتصار التاريخي للجيش العربي الأردني في الكرامة، ذلك الحدث الوطني المهم مجددة الولاء لقواتنا المسلحة التي دافعت ببسالة وشجاعة عن أرض الوطن والقضايا العربية.وقالت النقابة في تصريح صحفي، إن النقابة تؤكد أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم بين الشعب والجيش، مشيرة إلى أن الدم الفلسطيني والأردني خلال معركة الكرامة جسّد وحدة القضية العربية والنضال المشترك ضد العدو الصهيوني.وأضافت، وفي ظل العدوان الصهيوني الحالي على غزة، فإن النقابة تدعو لتعزيز الموقف الوطني المقاوم ورفض التطبيع مع العدو، مشددة على استمرار الدعم لشعبنا الفلسطيني في مسار تحريرهم واسترجاع حقوقهم.كما هنأ الحزب الوطني الإسلامي، القيادة الهاشمية والأردنيين، بذكرى معركة الكرامة الخالدة.وقال أمين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي، "نستذكر بفخر واعتزاز مآثر الهاشميين الخالدة، ومواقفهم الثابتة والدائمة دفاعًا عن فلسطين التي أثخنتها جراح الاحتلال بآلته العسكرية الشرسة ونفسيته العنصرية البشعة، وسيبقى الأردن يقدم نماذج مشرفة في التضامن ودعم كفاح كل القوى الفلسطينية المقاومة للغطرسة الإسرائيلية، وأن ما بين الأردن وفلسطين هو تحالف الدم مع الدم، وتضامن على مبدأ وعقيدة وواجب".وأضاف، أن ذكرى الكرامة التي سطرها بالدم والتضحيات أبطال الجيش العربي الأحرار تحت راية الهاشميين، غدت يومًا خالدًا للكرامة في تاريخ الأردن وفلسطين، وعلامة مضيئة في سجل نضالنا الوطني.-(بترا)