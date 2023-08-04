"الكهرومائية".. هل تحقق التنسيق بين "المياه" و"الطاقة" لتقليص الاستهلاك؟

إيمان الفارس

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عمان - مع تصاعد الطلب القوي على المياه، يتصاعد في المقابل استهلاك الطاقة اللازمة لتشغيل عمليات الضخ والتنقية، في وقت تشير البيانات إلى أن قطاع المياه يستحوذ على نحو 15 % من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد.ويدعو خبراء في القطاع المائي، إلى ضرورة توسعة نطاق استخدام الطاقة المتجددة في مختلف عمليات قطاع المياه، وتشجيع التنسيق بين قطاعي المياه والطاقة على نحو أفضل ومستويات أرفع.وفيما تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، وهي خريطة الطريق طويلة الأمد لتحقيق الأمن المائي في الأردن، لتوسعة نطاق استخدام الطاقة المتجددة في مختلف عمليات قطاع المياه بهدف خفض التكاليف وتحسين الأداء المالي، دعا المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، لإنشاء لجنة تنسيقية عليا مع بعض التعديلات التشريعية لضمان تنسيق عمل قطاعي المياه والطاقة، وصولا لتنسيق متكامل بين القطاعين.وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات إلى أهمية "استفادة قطاع المياه من تحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة في المرافق الكبرى، لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء".وقال "ينبغي تشجيع التنسيق بين قطاعي المياه والطاقة على نحو أفضل ومستويات أرفع، من أجل الاستفادة من اعتماد بعضهما على بعض"، مضيفا أن ذلك "بحاجة الى إنشاء لجنة تنسيقية عليا مع بعض التعديلات التشريعية لضمان تنسيق عمل قطاعي المياه والطاقة".ولفت الدحيات لإمكانية أن يشمل هذا التنسيق؛ تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لقطاع المياه؛ ومنها مشاريع الطاقة الكهرومائية، مبينا أنه تم تنفيذ مجموعة من هذه المشاريع بين الأعوام 2015-2019.ومن أبرز مشاريع الطاقة الكهرومائية التي تم تنفيذها، محطات كهرومائية في محطة تنقية الخربة السمرا التي توفر ما يتجاوز 40 % من احتياجات أكبر محطة تنقية في المملكة والتي تعالج 340 ألف مكعب يوميا، وكذلك تنفيذ محطات كهرومائية في خزاني الحزام الدائري وخو كجزء أساسي من منظومة وصلة خط ناقل مياه الديسي من أبو علندا في العاصمة إلى خو في الزرقاء، وفق الدحيات.كما يجري العمل على إعداد دراسة جدوى لتنفيذ محطات مماثلة في خط إعادة استخدام المياه المعالجة من محطات التنقية في محافظات الشمال، وادي الشلالة، إربد المركزية ووادي العرب، بسبب فرق المنسوب بين هذه المحطات ومنطقة وادي الأردن، وفق الدحيات الذي أوضح أن تنفيذ هذه المحطات لا يتضمن أي التزامات مالية على قطاع الطاقة والكهرباء، لا سيما وأن الهدف هو تخفيض الكلف المادية على قطاع المياه وليس توليد الطاقة لاستخدامات الشبكة الوطنية أو شبكة التوزيع.وحذر الأمين العام الأسبق لسلطة المياه، من تحديات تبعات ارتفاع تكاليف فاتورة الطاقة، التي مثلت 44 % من إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع المياه في العام 2020.ويستحوذ توفير المياه للأغراض البلدية على الحصة الكبرى من استهلاك الكهرباء بالأردن؛ حيث يبلغ 15 % من إجمالي الاستهلاك الوطني، فيما ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 37 % بين العامين 2010 و2018، بسبب تشغيل بنية تحتية جديدة للمياه والصرف الصحي، بهدف تلبية ارتفاع الطلب على المياه في مختلف مناطق المملكة بسبب تدفق اللاجئين من سورية؛ إذ ارتفع الطلب على المياه بنسبة 21 %، وفق الدحيات.وإلى جانب ذلك، لفت إلى تداعيات إصلاح قطاع الكهرباء على قطاع المياه؛ إذ ارتفعت تعرفة استهلاك الكهرباء المستخدمة في ضخ المياه بنسبة 333 % بين العامين 2010 و2018.ومن جهته، أشار الخبير الدولي في قطاع المياه محمد ارشيد، للتوجهات والخطط التي تستهدفها المملكة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، كالطاقة الكهرومائية، ضمن مساعيه لخفض فاتورة الطاقة.وقال ارشيد "إن تخزين الكهرباء على السدود، أحد الحلول لخفض كلف الطاقة، إضافة لأن أسهل الطرق هي تحسين الكفاءة سواء كفاءة ضخ المياه أو عند استخدام الطاقة لهذه للغاية".وأضاف "يهدف الأردن، بحلول العام 2030، لتوليد 31 % من طاقته من المصادر المتجددة"، مشيرا إلى أهمية تخزين الطاقة لدعم هذا الهدف، باعتبار دورها أساسيا ومحوريا لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية.وبين ارشيد أن ذلك يتسق ومساعي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، من خلال تحسين استغلال الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد لتوليد الكهرباء، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، ما يسهم في استدامة النظام البيئي.ولفت لارتباط الأمن المائي بأمن الطاقة، نتيجة اعتماد قطاع المياه بشكل كبير على الطاقة التقليدية؛ حيث يستهلك قطاع المياه نحو 14 % من إجمالي الطاقة، التي تتجاوز فاتورتها في القطاع المائي 60 % من نفقات التشغيل والصيانة.وفي هذا السياق، أوضح الخبير أنه تم إنشاء محطة كهرومائية في العام 1986 في سد الملك طلال بقدرة 6 ميغاواط وبطاقة إنتاجية تقارب 20 جيجاواط سنويا، وتعمل حاليا على قدرة 4.5 ميغاواط.ويتم إعداد دراسات وتصاميم لإنشاء محطات أسفل سد الملك طلال، وصولا لمنطقة تلال الذهب لزيادة القدرة لتصل الى 18 ميغاواط تقريبا، وذلك خلال الوقت الراهن.وبين أن وزارة المياه والري، قامت بإجراء دراسات مع الاتحاد الأوروبي لدراسة الجدوى الاقتصادية لتوليد الطاقة الكهرومائية باستخدام تكنولوجيا الضخ للخزانات المائيه لسدود الملك طلال، ووادي العرب، وسد الموجب.وأشار إلى التوجه الراهن نحو إنشاء محطة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام مياه السدود قرب سد وادي الموجب، مبينا أنه بحسب الدراسات، فإن المشروع سيعمل على تخفيض الكلف الاقتصادية التشغيلية للشبكة الكهربائية بنحو 25 مليون دينار سنويا، كما سيحقق فوائد فنية للنظام الكهربائي.وبدوره، أكد مصدر مطلع في وزارة المياه والري، طلب عدم ذكر اسمه، ﻀﺮورة تعزيز ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ مراحل ﺘﺸﻐﻴﻞ المياه كافة، مشيرا إلى قيام ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ برنامج متكامل، يشمل اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ، واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، وﺤﻠﻮلا تشغيلية عدة تهدف لخفض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، لتحقيق الهدف الأساسي نحو تقديم ﺧﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ.وبين المصدر أن حوالي ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻴﺎه تذهب لأغراض اﻟﻄﺎقة، فيما تتزايد تحديات استمرارية ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك الطاقة لتشغيل ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه وﺿﺨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﻴﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﻌﻴﺪة إﻟﻰ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.وبحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه، فإن الطاقة المتجددة تمثل فرصة غير مستغلة لطاقة منخفضة التكاليف وذات أثر إيجابي على التغير المناخي.