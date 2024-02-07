"اللاجئون": الأردن يُغَّلبْ "الملاذ" أمام عالم المانحين المتخاذل

سماح بيبرس

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عمان – لطالما غلب الاردن دوره الإنساني على أي أدوار أخرى في منظومة علاقاته مع جواره العربي، أكان ذلك في السلم أو خلال الأزمات التي عاشها هذا الجوار، وتسببت بموجات لجوء، فارتكزت هذه المهمة الأردنية النبيلة على ان يكون "الملاذ" للاجئين، لذا، لم يغلق حدوده أمام اللائذين به من حمى الحروب والنزاعات الدموية في بلادهم.وهو في نهجه هذا، يجسد إيمانه بالقومية العربية، وبالمحمول الإنساني الذي اتسمت به طريقته في التعاطي مع قضايا الأمة.وعلى هذا النهج، انطلق اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ بداية تسلمه سلطاته الدستورية بقضية اللاجئين، من منطلق إرثه الهاشمي الأردني، الذي تتجلى فيه مفاهيم القومية والعروبة والإنسانية والسلام.ويؤكد سياسيون، أن موقف جلالته في هذا الجانب، يشهد له القاصي والداني، فالأردن كان بإمكانه إغلاق حدوده كما فعلت دول كثيرة، لكن احترامه للإنسانية ولأشقائه العرب واحترامه حتى لتعاطف شعبه مع الشعوب العربية الأخرى، أدى به لاستقبال اللاجئين برغم إدراك تبعات ذلك، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على المملكة.وأضافوا أن الأردن يتحمل تبعات اللجوء، خصوصاً السوري الذي يستمر منذ أكثر من 13 عاماً، بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي لم يف بكامل تعهداته تجاه الأردن واللاجئين.وتؤكد الأمم المتحدة، أن الأردن يعتبر "ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، على الرغم من أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951، والتي نصت على توفير حقوق أساسية للاجئين المستضافين"، بحيث يصل عدد اللاجئين بالنسبة للسكان إلى حوالي الثلث.يشار هنا إلى ان عدد اللاجئين المسجلين في (الأونروا) بالأردن يقدر بـ2.3 مليون لاجئ، بالإضافة لأكثر من 730 ألفا آخرين، مسجلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهناك حوالي مليون لاجئ آخر غير مسجل في أي من الوكالتين.وكان جلالة الملك، أكد في كلمة ألقاها بالمنتدى العالمي للاجئين في جنيف، أن اللاجئين في الأردن يمثلون أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.وقال جلالته إن "منح الملاذ الآمن للاجئين، جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية"، قائلا "لا يمكننا أن ندير ظهورنا لهم؛ لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا"، مشيراً إلى تراجع اهتمام العالم بقضية اللاجئين، مؤكدا أن "الأردنيين يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين".وذكر جلالته أنه "ولسنوات عديدة، وفرنا نحن وغيرنا من الدول المستضيفة، الملجأ والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل والموارد للاجئين، على الرغم من الكلفة الباهظة التي جاءت على حساب تقدمنا الاقتصادي، لكننا نعي أن هذا التزام طويل المدى نتحمله بالنيابة عن المجتمع الدولي".وشدد جلالة الملك على أنّه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلجأ للحلول قصيرة المدى، وأن يتجاهل هذه الأزمة ليمضي إلى التعامل مع الأزمة التي تليها".وأضاف جلالة الملك "لطالما حذر الأردن من مخاطر ترك جيل ضائع وراءنا، إلا أنه نيابة عن إحراز تقدم في الوصول إلى حل لأزمة اللجوء المتجددة والمستمرة بالتوسع، ورغم نشوء أزمات لجوء جديدة، نرى الاهتمام بهذه الأزمة يتضاءل. لا يمكن لهذا الحال أن يستمر، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يزدهر إذا أدار ظهره للفئات الأكثر ضعفا".يشار هنا إلى أن برنامج الغذاء العالمي، كان قد كشف في تقرير المراجعة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للعام الماضي، أن "الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية".وزير الإعلام الأسبق د. محمد المومني، بين أن ملف اللاجئين من أكثر الملفات التي اهتم بها جلالة الملك، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، مشيرا إلى أن هذا كان لبعدين، الأول أن اللجوء أثر على الأردن ورتب عليه أعباء كبيرة وتكاليف مالية واقتصادية، وبالتالي فإن إيلاء هذا الملف الاهتمام، يأتي من باب الاهتمام بمصلحة الأردن كون اللجوء ضاغط على موارده وله انعكسات مختلفة.أما البعد الثاني الذي انطلق منه جلالة الملك، فكان إنسانيا، إذ كان جلالته قد أكد مرارا أن اللاجئين بشر يستحقون العيش بكرامة وسلام، وأن يساندهم العالم، ونبه إلى أن التخلي عن هذه الفئة الهامة، يؤدي لإحلال التطرف والتشدد.وأكد المومني، أن الأردن، الدولة الأهم عند الحديث عن اللاجئين، كوننا ثاني أكبر دولة في العالم تستضيفهم، ويتحمل تبعات اللجوء بالنيابة عن العالم، برغم أنها مسؤولية أممية دولية وليست أردنية.وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر المدادحة، أكد أن الأردن تاريخيا، ملاذ العرب دائماً، ابتداء من الفلسطينيين، ومرورا بالعراقيين والليبيين، وأخيرا اللجوء السوري الذي طال لأكثر من 12 عاما، انطلاقاً من سياسته، ممثلة بجلالة الملك المبنية على مفاهيم القومية والعروبة والإنسانية والسلام.وأضاف أن الأردن كان بإمكانه إغلاق حدوده كما فعلت دول كثيرة، لكن احترامه للانسانيّة ولأشقائه العرب واحترامه حتى لتعاطف شعبه مع الشعوب العربية الأخرى، أدّى به لاستقبال اللاجئين، برغم وعي تبعاته اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عليه.وأكد ان دور جلالة الملك بالتعامل مع ملف اللاجئين، لا يمكن إغفاله والتغاضي عنه، فالجميع يشهد بهذا الدور عالميا وإقليميا ومحليا.الخبير الاقتصادي زيان زوانة، قال إن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستوريّة، لم يخرج عن إرثه الهاشمي الأردني العربي في مواقفه تجاه اللاجئين العرب، وانطلق دائما من هذا الإرث العريق والنبيل.وراى زوانة ان هذا يتطلب من الحكومات وضع القواعد والضوابط ليكون هناك ضمانات، فالمجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة ، يجب عدم الوثوق بها اليوم، ولا ركون لها خصوصا وأنها لم تف بالتزامتها وتعهداتها.وأكد ضرروة معرفة كيفية استثمار هذا اللجوء وتحويله لفرصة، بدلا من جعله عبئا على الاقتصاد، وأن نستفيد من التجارب السابقة، إذ كان للاستثمار العراقي في السابق تأثير إيجابي على الاقتصاد، كما كان للجوء الفلسطيني دور في التعليم، وأخيرا فإن من بين اللاجئين السوريين عمال مهرة، أضافوا لسوق العمل الكثير.ويستشهد زوانة بتجربة ألمانيا في استضافتها للاجئين السوريين، إذ أنّها لم تستقبل إلا مهارات معينة تفيد اقتصادها ومجتمعها. عليه، يرى زوانة ضرروة التركيز على تحويل هذا اللجوء لفرص تساعد في النمو الاقتصادي والتطور.وكان برنامج الغذاء العالمي أشار مؤخراً إلى "أن الأردن بلد ذو دخل متوسط منخفض، فقير الموارد، يعاني من عجز غذائي، مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه والأراضي الزراعية المحدودة.وذكر أن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان. اذ سجل 649 ألف لاجئ سوري و75 ألف لاجئ من بلدان أخرى لدى المفوضية العام الماضي، ما يضيف ضغطا غير مسبوق على ميزانيته وموارده الطبيعية وبنيته التحتية وسوق العمل.وأكد أنه وبرغم الضغط الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن، لكن "ربط التحقيق أهدافه الوطنية، بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين".