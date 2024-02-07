الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اللامركزية.. تجربة قطف المواطن ثمارها بعدالة توزيع الخدمات والتنمية

مدينة مادبا الصناعية أحد مشاريع اللامركزية - (أرشيفية)
مدينة مادبا الصناعية أحد مشاريع اللامركزية - (أرشيفية)
عمان - برغم مضي سنوات على مشروع اللامركزية، لكن سرعان ما قطف المواطن ثمار هذه التجربة ولمس آثارها الإيجابية، في تحقيق العدالة بتوزيع الخدمات وإشراك المواطن بتحديد احتياجاته من المشاريع الخدماتية، لا بل دفعت النواب للالتزام بدورهم التشريعي والرقابي إلى حد كبير، بعد تولي مجالس المحافظات أعمال تحديد الخدمات وتنفيذها، بدلا من أن تدرج مشاريع المحافظات على برامج المترشحين للانتخابات النيابية ومن ثم على برامج النواب.اضافة اعلان
وحتى يجري تطوير تجربة اللامركزية، وإضافة نجاحات عليها، فيتوجب على صانعي القرار تحريرها من بعض المرجعيات الرسمية، لتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية، والتشريعات المرتبطة بها، بخاصة وأن مجالس المحافظات تسعى لتنفيذ مشاريع جاذبة سياحيا أو استثماريا، هدفها في المحصلة زيادة فرص العمل، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
رئيس مجلس محافظة الزرقاء د. ماجد الخضري، أكد أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لعمل مجالس المحافظات، هدفت لإحداث تنمية مستدامة، ترتكز على العدالة في توزيع الخدمات عبر هذه المجالس التي ينتخبها المواطنون.
وأضاف الخضري، أن هذه التجربة أشركت المواطن بتحديد احتياجاته من الخدمات ومعرفة أولوياته، وبالتالي فإن مجالس المحافظات، وبعد تحديد ما تحتاجه من مشاريع، تبدأ بتنفيذها كي يلمس المواطن العدالة في توزيع الخدمات والتنمية المستدامة.
ورأى أن هذه التجربة، لتحقق مزيدا من النجاح، وتطوير الأداء، يجب أن تجري مراجعة التشريعات أولا بأول، لينتظم أداء وعمل هذه المجالس، وتوفير الأدوات اللازمة لعملها، لنتمكن من تحقيق إنجاز المشاريع الخدماتية الملحة، بعيدا عن الروتين في اتخاذ الإجراءات التي تعيق وتؤخر الإنجاز.
مجالس المحافظات أحدثت خلال هذه الفترة، ثورة تنموية على مستوى الوطن، إذ أن مؤسسات الدولة ترتبط بها من حيث المخصصات، وهي جاءت برغبة من جلالة الملك، لإشراك أبناء المجتمع المحلي بصنع القرار عبر تمثيلهم بمجالس منتخبة، كما أن المواطن يعرف ما هي احتياجاته من حيث الخدمات والتنمية، وهذا بالتالي خفف عليه عناء السفر للمركز، وأصبحت كل منطقة جغرافية ممثلة بعضو من مجلس المحافظة، يعرف احتياجاتها وأولوياتها.
لذلك توضع الأولويات بناء على إجماع المجلس وحسب الأولويات والقطاعات، ما يحقق عدالة نسبية من حيث توزيع الخدمات على أطراف المحافظات، وأصبحت كل منطقة تأخذ حقوقها من الخدمات والتنمية، وهذا أسهم بتطوير وإحداث ثورة تنموية في المحافظات، إذ سينعكس على الوطن وارتفاع مستوى تنميته.
وعن مستقبل تجربة اللامركزي، قال العتوم "لاحقا سنشهد تطورا في هذه المجالس بعد ارتباطها بوزارة الإدارة المحلية، ما أحدث تسهيلات أمامها، ونأمل بتطوير تشريعات وتعديل قوانين، لنضوج هذه المجالس".
رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة، قال إن "مجلس المحافظة أسهم بتطوير الخدمات لأهالي المحافظة عبر دعم القطاعات الخدمية، للوصول إلى بنية تحتية متكاملة تسهم بجلب الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية عبر تأهيل المرافق السياحية والوصول إلى مدينة صناعية استثمارية وسياحية بامتياز".
وأما عن الدور المستقبلي للمجالس، فيؤكد أبو ركبة "أنهم في مجلس محافظة مادبا، يسعون جاهدين بعد الانتهاء من تأهيل البنية التحتية، إلى إيجاد شراكة حقيقية من الشركات المحلية والأجنبية لإقامة المشاريع الاستثمارية التي تسهم بتخفيف ظاهرتي الفقر والبطالة"، مشيرا إلى أن المجلس يطلع أيضا على تنفيذ مشاريع تشغيلية وتنمية الاستثمار في المحافظة.
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