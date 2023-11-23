الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اللجنة "العربية الإسلامية": ضرورة تثبيت الهدنة بغزة

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لدى لقائها وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية أول من أمس-(بترا)
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لدى لقائها وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية أول من أمس-(بترا)
 التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبدالله، مساء أول من أمس في العاصمة باريس، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.اضافة اعلان
وضم اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير الخارجية النيجيري يوسف مايتاما توجار، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية إلى القطاع، وأهمية تثبيت الهدنة والبناء عليها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.
إلى ذلك، اختتمت اللجنة جولتها الدولية التي شملت كلا من الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" إن الرسالة الموحدة للجنة هي ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وأن هذا العدوان الصارخ على المدنيين ليس دفاعا عن النفس.
وأشار الصفدي إلى أنه "تم التأكيد بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تظل فوق القانون الدولي، ويجب محاسبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها في القطاع، وأن تنتهي الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وأن تصل الإمدادات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء غزة، بما في ذلك شمالها". كما تم التأكيد على أن إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن.
وضمت اللجنة، إلى جانب الصفدي، كلا من وزراء خارجية مصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، وتركيا هاكان فيدان، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، ونيجيريا يوسف مايتاما توجار، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.-(بترا)
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