الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المؤبد" لمتهم قتل والد طليقته دهسا أمام المحكمة

مطرقة قاضي
مطرقة قاضي
عمان- أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الحنايات الكبرى، بحبس متهم بالأشغال الشاقة المؤبدة لقتله والد طليقته، ومحاولة قتل طليقته وشقيقها، بدهسهم أمام محكمة جنوب عمان، عن طريق مركبة كان يستقلها.اضافة اعلان
ودانت المحكمة المتهم بتهمة القتل الواقع على أكثر من شخص، بعد تعديل وصف التهمة من القتل العمد، كما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص.
وحسب قرار الحكم الذي يعتبر قطعيا، فإن نزاعات بين المتهم وزوجته انتهت بطلاقهما عبر دعوى تفريق في المحكمة الشرعية، ونتيجة لتزايد الخلافات بينهما، أقامت الأخير دعوى ضده أمام محكمة صلح جزاء جنوب عمان، كما أقام والدها المغدور شكوى تهديد وإلحاق الضرر بمال الغير بحق المتهم.
ونتيجة لهذه الشكاوى، قرر المتهم قتل طليقته ووالدها وشقيقها، بعد خروجهم من المحكمة، فاشترى مركبة بعقد خارجي، وبعد انتهاء الجلسة وخروج المغدور برفقة ابنته "طليقة المتهم" وابنه، كان المغدور يستقل المركبة، وتوجه مسرعا نحوهم، بينما كانوا يسيرون على الرصيف، إذ صعد عليه ودهس والد طليقته وطليقته، بينما نجا شقيقها من الدهس، وبعدها لاذ بالفرار.
وبعد إجراء التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة التي أثبتت بأنه أقدم على الدهس المتعمد، قبض عليه وحول للمدعي العام بالجنايات الكبرى، فيما لحقت إصابات جسيمة بوالد طليقته وكذلك طليقته.
وأثناء محاكمة المتهم بتهمة الشروع بالقتل العمد أمام محكمة الجنايات الكبرى، توفي والد طليقته متأثرا بإصابته، فأسندت بحق المتهم تهمة القتل العمد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbnail_162ca755-889

تقرير "الإسكوا" يخلو من الإشارة لتقدم الأردن في العمل المناخي والحياة تحت الماء

منذ2 ساعة
1710424804816861400

الخصاونة: وفرنا 89 ألف فرصة عمل في 2022 و46 ألفا خلال نصف العام الماضي

منذ2 ساعة
خروف بلدي (تعبيرية)

ذبح 2100 رأس غنم و180 رأس بقر

منذ2 ساعة
حضانة - (تعبيرية)

%3 نسبة الالتحاق بالحضانات.. و"الإطار الوطني" يسعى للتوسع  

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة: الآداء الحكومي الاقتصادي خلال العامين الماضيين يسير وفق المخطَّط له

منذ24 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين الحادث الإجرامي الذي تعرض له 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا

14 آذار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

خلال أزمة رمضان

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy
 
 