"المؤبد" لمتهم قتل والد طليقته دهسا أمام المحكمة

موفق كمال

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عمان- أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الحنايات الكبرى، بحبس متهم بالأشغال الشاقة المؤبدة لقتله والد طليقته، ومحاولة قتل طليقته وشقيقها، بدهسهم أمام محكمة جنوب عمان، عن طريق مركبة كان يستقلها.ودانت المحكمة المتهم بتهمة القتل الواقع على أكثر من شخص، بعد تعديل وصف التهمة من القتل العمد، كما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص.وحسب قرار الحكم الذي يعتبر قطعيا، فإن نزاعات بين المتهم وزوجته انتهت بطلاقهما عبر دعوى تفريق في المحكمة الشرعية، ونتيجة لتزايد الخلافات بينهما، أقامت الأخير دعوى ضده أمام محكمة صلح جزاء جنوب عمان، كما أقام والدها المغدور شكوى تهديد وإلحاق الضرر بمال الغير بحق المتهم.ونتيجة لهذه الشكاوى، قرر المتهم قتل طليقته ووالدها وشقيقها، بعد خروجهم من المحكمة، فاشترى مركبة بعقد خارجي، وبعد انتهاء الجلسة وخروج المغدور برفقة ابنته "طليقة المتهم" وابنه، كان المغدور يستقل المركبة، وتوجه مسرعا نحوهم، بينما كانوا يسيرون على الرصيف، إذ صعد عليه ودهس والد طليقته وطليقته، بينما نجا شقيقها من الدهس، وبعدها لاذ بالفرار.وبعد إجراء التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة التي أثبتت بأنه أقدم على الدهس المتعمد، قبض عليه وحول للمدعي العام بالجنايات الكبرى، فيما لحقت إصابات جسيمة بوالد طليقته وكذلك طليقته.وأثناء محاكمة المتهم بتهمة الشروع بالقتل العمد أمام محكمة الجنايات الكبرى، توفي والد طليقته متأثرا بإصابته، فأسندت بحق المتهم تهمة القتل العمد.