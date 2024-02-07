المبادرات الملكية.. عدالة بتوزيع المكتسبات وتخفيف معاناة المواطن

فريق "الغد"

محافظات - يولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اهتماما بالغا تجاه قضايا تحسين ظروف المواطنين المعيشية والتخفيف من معاناتهم، وذلك بتجويد الواقع التنموي، وضرورة تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة، وضمان توزيع عادل للمشاريع على مختلف المناطق مع التركيز أكثر على المناطق الأشد فقرا.

وعلى مدار 25 عاما، شكل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين جوهر الاهتمام الملكي، ضمن رؤية شاملة أطلقت خلالها المبادرات الملكية، التي استهدفت تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية، وقد طالت هذه المبادرات جميع القطاعات من أهمها، التعليم، والصحة، والتنمية والشباب، كما أولت اهتماما متزايدا بقطاع المشاريع التنموية وخاصة الإنتاجية والتي استهدفت شرائح المجتمع ومنحت الفرصة للجميع من أجل المشاركة الحقيقية والفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.

وركزت التوجيهات الملكية المبنية على رؤية ثاقبة، على ضرورة إيلاء المناطق النائية وخاصة تلك التي تعاني التهميش، الاهتمام الأكبر، وحظيت المحافظات بالنصيب الأكبر من المبادرات، التي كان لها أثر كبير في تحسين ظروف المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.

هذه المبادرات، التي يطلقها الملك، تصب في إطار توفير سبل العيش الكريم وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، كما أنها ترجمة حقيقية لرؤى جلالته الحكيمة، التي تستشرف المستقبل، وبناء الأردن الحديث والعصري، أردن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وصولا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء وبنات الشعب الأردني.

ولم تغب عن المبادرات الملكية التي أطلقها الملك، التأكيد على تنفيذها بأسرع وقت، من خلال توجيه المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي، للتنسيق مع الجهات المعنية في المناطق التي استهدفتها المبادرات بوضع برامج تنفيذية وجداول زمنية لتنفيذ مشاريع المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف التخفيف من الصعوبات المعيشية التي تواجه المواطنين، وإحداث نقلة نوعية في المجتمعات المستهدفة.

يشير رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة في هذا الخصوص، إلى أن "المبادرات التي يأمر الملك بتنفيذها تنجز بأقل من عام دون أي تأخير، فيما المشاريع الحكومية تنتظر سنوات لحين استكمالها"، مؤكدا أن "تلك المبادرات الملكية بشكل عام وتلك التي نفذت في محافظة إربد على وجه الخصوص كان لها الأثر الكبير في تحسين ظروف العديد من الأسر، كما أسهمت برفع سوية الخدمات في العديد من القطاعات وأهمها الصحة والتعليم".

وقال" المبادرات الملكية، إنجازات فعلية، تحدث الفارق وتمنح الفرص، وتشغيل آلاف المتعطلين عن العمل".

وتعددت المبادرات الملكية السامية التي شملت محافظة إربد، والتي غطت مختلف ألوية المحافظة وأسهمت بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، إنشاء 15 وحدة سكنية للأسر العفيفة في لواء الرمثا، وصيانة سبع وحدات قائمة وشراء أربعة منازل لعدد من الأسر الفقيرة وأسر الشهداء، وإنشاء ملاعب كرة قدم في لواء بني كنانة في كل من بلدات ابدر والسيلة ويبلا.

كما اشتملت المبادرات الملكية على توسيع وتحسين مدخل بلدة تبنة بلواء الكورة وتأهيل الوادي المحاذي لمخيم الشهيد عزمي المفتي في لواء بني عبيد، منعا لحدوث الفيضانات، وشراء مبنى استثماري للجنة خدمات مخيم اربد.

وشملت مشاريع المبادرات الملكية في إربد، إنشاء 14 وحدة سكنية في منطقتي المخيبا الفوقا والتحتا إلى جانب إنشاء 100 وحدة في كل من ألوية القصبة والأغوار الشمالية وبني عبيد والطيبة وبني كنانة.

كما تم إنشاء خمس مدارس وحدائق عامة في مناطق مختلفة من المحافظة وإنشاء مركز صحي في منطقة المسرة بلواء الرمثا ومركز تعبئة وتغليف للمنتجات الزراعية، ومعالجة مشكلة مصنع "رب البندورة" في لواء الأغوار الشمالية، بالإضافة إلى تزويد مستشفى معاذ بن جبل بجهاز رنين مغناطيسي، وتأهيل منطقة الحمة سياحيا، وإعادة تأهيل مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة سهل حوران.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم إنه "تم تخصيص وحدة سكنية شاغرة لأسرة من الأسر العفيفة في مساكن المكرمة الملكية السامية في لواء المزار الشمالي وتم تخصيص وحدتين سكنيتين شاغرتين لأسرتين من الأسر العفيفة في مساكن المكرمة الملكية السامية في لواء بني عبيد".

وأشار إلى أنه "تم شمول مخيم إربد ومخيم عزمي المفتي بالمكرمة الملكية السامية لتمويل مجموعة من المشاريع في جميع مخيمات المملكة و التي بلغت قيمتها أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار، إضافة لإنشاء مركز تأهيل المعاقين في بلدة المشارع لواء الأغوار الشمالية".

وبين العتوم أنه "تم توقيع اتفاقية مع بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية، لأنشاء مركز زها الثقافي وتم رصد المخصصات إلى جانب صدور التوجيهات الملكية السامية لإنشاء (14) وحدة سكنية في لواء الأغوار الشمالية ضمن المكرمة الملكية السامية لمساكن الأسر العفيفة في لواء الأغوار الشمالية، وحاليا في مرحلة تخصيص قطعة أرض لهذه الغاية".

وأضاف أنه "بتوجيهات مباشرة من الملك تم تسليم 16 وحدة سكنية بمنطقة المشارع و 14 وحدة سكنية بمنطقة المخيبة الفوقا والتحتا و 15 وحدة سكنية في الرمثا وصيانة 8 وحدات و إنشاء قاعة متعددة الأغراض بمنطقة حبراص و شراء شقق سكنية لعدد من أسر الشهداء".

ويولي جلالة الملك اهتماما لفئة الشباب، بتوفير الأماكن الملائمة والمناسبة لخدمتهم حيث تم إنشاء ملعب قانوني وادي زبدة و إنشاء ملاعب كرة قدم خماسية في لواء بني كنانة(يبلا،ابدر،السيلة) وشراء باصات لأندية (بشرى – سهل حوران – ديرأبي سعيد – الأشرفية – زحر – الكريمة ) وتوسعة وتحسين مدخل تبنة بمبلغ (1,690,000).

ولا تعد إربد محافظة استثنائية، بل أن شمولية الرؤية هو ما يميز هذه المبادرات انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة وتوزيع مكتسبات التنمية والتوزيع العادل للمشاريع بمختلف اشكالها.

ففي محافظة الكرك، شهدت المحافظة خلال الأعوام الأخيرة العديد من الإنجازات التنموية الكبيرة التي تحققت على مستوى الخدمات المختلفة، بفضل المبادرات الملكية السامية والمتابعة الدائمة والحرص على إنجازها وتقديم الخدمات للمواطينن بأفضل مستوياتها، وخاصة في مجالات بناء المدارس والرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية.

وكانت محافظة الكرك قد شهدت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات والزيارات الملكية والتي رافقها تطور كبير في مختلف المجالات التنموية وساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطرق والزراعة وغيرها من الخدمات، وقد نفذت أغلبية تلك الخدمات من خلال التوجيهات الملكية، بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم.

شملت المبادرات الملكية خلال العام الماضي افتتاح عيادات جديدة في مستشفى الكرك الحكومي، وهي عيادة القلب والكلى والحروق، وافتتاح قسم القسطرة والخداج ودعم المستشفى بأطباء اختصاص على نظام شراء الخدمات وبدء شراكة بين الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الكرك الحكومي لإجراء أطباء من الخدمات الطبية عمليات بالمستشفى.

كما شملت المبادرات الملكية بناء الصالة الرياضية في منطقة مؤاب، والتي جاء تنفيذها في سياق المبادرات الملكية، بهدف النهوض بالحركة الشبابية والرياضية في المحافظة، وتمكين الشباب من ممارسة الألعاب الرياضية في بيئة صحية تعزز من قدراتهم ومواهبهم، إضافة الى بناء حديقة شهداء الهيّة، التابعة لبلدية مؤتة والمزار الجنوبي، وتبلغ مساحة الحديقة نحو (8) دونمات، وتضم مدرجا وملعبا ووحدتي ألعاب مطاطية ورملية ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، ومرافق أخرى.

وفي مجال قطاع التعليم وبناء المدارس، تم إضافة 3 غرف صفية في مدرسة جعفر بن أبي طالب التابعة لمديرية تربية المزار الجنوبي، ودراسة إمكانية توفير مكيفات نظرًا لخصوصية المنطقة وأجوائها شديدة البرودة، واستملاك أرض لبناء مدرسة جديدة لمدرسة نسيبة المازنية الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية وتعليم قصبة الكرك، وطرح عطاءات مدارس سد السلطاني والقطرانة والأبيض، والتي تتضمن إضافات الغرف الصفية والمرافق والملاعب وأعمال الصيانة الشاملة.

كما تم إنشاء نواة مدرسة مكونة من 12 غرفة صفية لمدرسة فاطمة الزهراء المستأجرة، وطلب تخصيص 5 دونمات للمنطقة ذاتها، وإضافة 12 غرفة صفية وصيانة الوحدات الصحية في مدرسة المنشية الأساسية المختلطة، إلى جانب صيانة مسرح مدرسة الحسين الثانوية الشاملة للبنين، وتركيب مكيفات لغرف التعليم الفندقي، وبناء نواة مدرسة بواقع 12 غرفة صفية ومنافعها كافة لمدرسة الزهراء الثانوية للبنين، بلواء القصر وإضافة 6 غرف صفية لمدرسة فقوع الأساسية للبنين، إضافة إلى تركيب مظلات في مدرسة أمرع الثانوية المختلطة،

كما تم استلام مدرسة ثانوية جديدة بلواء المزار الجنوبي هي مدرسة مؤتة الثانوية للبنين، واستلام مدرسة جديدة بلواء الأغوار الجنوبية هي مدرسة غور الحديثة الثانوية للبنات، إضافة إلى استلام جناح رياض الاطفال عدد اثنين في مدرستي الظاهر بيربس والمزرعة واستلام قاعة متعددة الأ غراض.

وعلى صعيد الطرق وضمن سياق المبادرات الملكية، فقد بدء العمل بإعادة تأهيل طريق المزار الجنوبي محي الأبيض الطريق الصحراوي، وإعادة تأهيل طريق الكرك البلدات الشمالية بالمحافظة، وإنارة طريق الكرك القطرانه الصحراوي.

ونفذت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، التقى خلال العام الماضي عددا من اللقاءات مع وجهاء وأبناء وبنات محافظة الكرك حيث جرى الاستماع لأبرز احتياجاتهم ومطالبهم سعياً لتلبيتها ضمن الموارد والإمكانيات المتاحة، تنفيذاً للرؤى الملكية التي تؤكد استمرار النهج التواصلي مع أبناء الوطن وبناته في مختلف مواقعهم.

وتؤكد فاعليات من قطاعات عدة بعجلون، أن زيارات جلالة الملك

عبد الله الثاني للمحافظة، كانت تتزامن مع إطلاق عشرات المبادرات والمكارم الملكية التي طالت مختلف القطاعات، وأسهمت بتحسين الخدمات واستهدفت جميع القطاعات.

وكان رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، التقى في الديوان الملكي الهاشمي، وجهاء وممثلي أبناء وبنات محافظة عجلون، لمتابعة المطالب والقضايا، التي تم طرحها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لمحافظة عجلون، وللوقوف على أية مطالب واحتياجات وأفكار أخرى لتضاف للطلبات التي قدمت خلال اللقاء الملكي، وليصار التنسيق حيالها مع جميع الجهات المختصة لدراستها ومتابعتها حسب الأولويات والإمكانيات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها، خاصة مخطط عجلون الشمولي الذي يحظى باهتمام خاص ومتابعة من جلالة الملك.

وحول المبادرات الملكية، أوضح العيسوي أنه خلال السنوات الماضية نفذت العديد من مشاريع المبادرات الملكية شملت مختلف مناطق المحافظة وبمختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وقال، إنه بتوجيهات من جلالة الملك فإن المبادرات الملكية مستمرة، وسيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المشاريع الإنتاجية والتنموية التي توفر فرص العمل للشباب.

ويقول رئيس مجلس المحافظة السابق الدكتور محمد نور الصمادي، إن حديث ولقاء جلالة الملك مع أبناء المحافظة كان دائما ينبع من القلب إلى القلب، ومفعما بالحب والأخوة والحرص على بناء دولة عصرية بتعاون الجميع، مشيرا إلى أنّ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هي إرادة سياسية للدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أطلقَت مع بداية المئوية الثانية للمملكة، مؤكداً ضرورة إدراك أهمية مسارات التحديث الثلاثة، لتمكيننا من الوصول إلى الأردن الذي نريد بقيادة جلالته .

وثمن اهتمام جلالته بتطوير وتنمية محافظة عجلون من خلال العديد من المبادرات وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية، لتساهم في توفير فرص العمل لشباب وشابات المحافظة للحد من البطالة والفقر، لافتا الى أن هذا التوجه يساهم في فتح مزيد من المشاريع التنموية والاستثمارية، مؤكدا حرص الجميع على السير على خطى ونهج جلالة الملك وولي العهد بالعمل على تقديم ما يلزم من المجلس لخدمة عجلون.

المبادرات والمكارم الملكية وضمن رؤيتها الشاملة وشمولية اهدافها، استهدفت كافة المناطق والشرائح والقطاعات.

ففي جرش، كان لزيارة جلالة الملك الأخيرة للمحافظة أن تم الإيعاز بإجراء دراسات وإقرار حزمة جديدة من المبادرات الملكية في جرش، من بينها إنشاء 100 وحدة سكنية للأسر العفيفة وإنشاء مصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية بما يوفر فرص عمل، ووضع حجز الأساس لإنشاء كلية جامعية حكومية تابعة للبلقاء التطبيقية في محافظة جرش.

وتتضمن الحزمة تطوير مجمع جرش الرياضي وتحويله إلى مدينة رياضية متكاملة وتنفيذ مشروعات أخرى تنموية وتعليمية، فيما ستركز المبادرات الملكية خلال الفترة المقبلة على المشروعات الإنتاجية والتشغيلية.

وأهم المشروعات التي أقيمت في محافظة جرش من خلال المبادرات الملكية بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليون دينار، مشروعات في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، ودعم المشروعات الإنتاجية، والشؤون البلدية والسياحة.

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