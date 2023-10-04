"المبيدات الكيماوية الزراعية".. كيف نضبط مأمونيتها ونحمي المجتمع من أخطارها؟

عبدالله الربيحات

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عمان - أثارت قضية تسمم مجموعة فتيات في مدرسة بالأغوار، جراء قيام مزارعين، برش مبيدات كيماوية في إحدى المزارع هناك، أسئلة عديدة حول ماهية المبيدات المتاح استخدامها، ضمن إجراءات لا تتسبب بإيذاء أحد، ونوعية المبيدات التي يمكن استخدامها دون أن تضعنا أمام حالة كهذه، أو أشد منها تأثيرا.يذهب خبراء في الزراعة، إلى أن استخدام المبيدات الكيماوية في الزراعة، وهو أمر شائع لدى المزارعين، يتطلب أن يتبع بروتوكولا إجرائيا علميا للاستخدام، وحمائيا في الوقت ذاته، حتى لا يقع المحظور بسببها.ولفتوا الى أنه في حالة استخدام أي مبيدات، يجب اتباع الطرق السليمة لاستخدامها، ووفق الإرشادات الإجرائية المتبعة، مشيرا الى أن أي استخدام آمن للمبيدات يتطلب خبرة في استخدامها.وبينوا أن الاستخدام المكثف للمبيدات، عندما لا يجري بالشكل والإجراء السليمين، سينعكس سلبا على الصحة والبيئة والمنتج الزراعي، وقد يتسبب بمشاكل صحية لمجتمع المزارعين والمحيطين بهم، الى جانب إمكانية مساهمته بظهور آفات جديدة، أو سلالات نباتية مقاومة للآفات.وزارة الزراعة، أكدت أنها تسجل المبيدات الزراعية والمبيدات التي تتعلق بحماية الصحة العامة وغيرها من الزيوت والمعقمات بعد دراستها، عن طريق لجنة تسجيل المبيدات التي تمثل مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص.وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بعد الموافقة على تسجيل المبيدات، تفحص عينات منها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي سجلت على أساسها، من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والفعالية الخاصة لكل مبيد، ويجري إعداد بطاقة بيان خاصة بكل مبيد، تتضمن معلومات تهم المزارع، تكشف عن نسبة المادة الفعالة ونمط التصنيع والآفات المستهدفة، ومعدل الاستخدام، وفترات الأمان، وعدد مرات الرش في الموسم، والفترة الزمنية بين كل رشة وأخرى، وفترات تحريم الدخول الى المنطقة التي يجري رشها، وكذلك وضع اشتراطات لاستخدام المبيدات، تقيده بأن يستخدمه مهندس مختص.وفي السياق نفسه، قال مدير الوقاية بالوزارة سابقا المهندس محمود الختوم، إن المبيدات أنواع، فمنها الغازي الذي يمنع استيراده منذ أعوام، ومنها ما يسبب الأذى بالتلامس، ومنها بالتبخر، واخرى مع الأكل، مؤكدا أن معظم المبيدات المسجلة في الأردن آمنة.وأضاف، أنه خلال الأعوام الماضية لم تسجل حالات تسمم، او وفاة بسبب المبيدات، الا ما ندر، وتكون لأشخاص يعملون برش المبيدات، موضحا أن معظم المبيدات، تحمل نشرة حولها، تبين كيفية استعمال المبيد، ووقت استعماله وفترات الأمان.من جهته، بين الباحث في المركز الوطني للبحوث الزراعية د. حسان العسوفي، أنه برغم التوجهات الحديثة في إدارة الآفات الزراعية، بعيدا عن استخدام المبيدات، لكن للمبيدات دورا كبيرا بالحد من الآفات الزراعية بأنواعها كافة، إذا ما استخدمت بطرق آمنة، وحسب التعليمات والإرشادات الموصى بها.وأضاف العسوفي، أن للمبيدات أنواعا عديدة، إذ تصنف حسب نوع الآفة، مثلا كمبيدات الحشرات والعناكب والأعشاب أو المبيدات الفطرية، أو تصنف حسب طريقة التأثير كمبيدات تعمل بالملامسة أو جهازية، مضيفا أن المبيدات تختلف في درجة سميتها، فمنها شديدة السمية، ومنها خفيفة، ولها تصنيف علمي بهذا الخصوص.أما من حيث تأثيرها السلبي على الأفراد والعاملين، فيكون بحسب درجة السمية والجرعة ومدة التعرض للمبيد، فقد تكون حادة السمية وتظهر آثارها خلال ساعات، أو تكون ذات سمية مزمنة، تظهر عبر تراكمات الزمن.وقال العسوفي، إن استخدام المبيدات بطرق سليمة تتبع التعليمات والإرشادات، يعتبر آمنا لدرجة كبيرة، لكن الاستخدام المكثف وغير السليم لها، ينعكس سلبا على الصحة والبيئة وسلامة المنتج الزراعي، ويساعد بظهور آفات جديدة أو سلالات نباتية مقاومة.وأضاف، أن المبيدات ساهمت وما تزال، بتحسين المنتج الزراعي كما ونوعا، وللإرشاد الزراعي، الحكومي أو الخاص، دور كبير بإرشاد المزارعين، بهذا الخصوص وحقق نتائج مميزة عبر العقود الماضية.بدوره، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، إنه يجب الإشارة إلى أن استخدام المبيدات ليس أمرا بسيطا، ويجب أن يجري بالتنسيق مع مديرية الزراعة في كل منطقة زراعية، وهنا يجب التأكد من اسم المبيد واتباع الإرشادات الصادرة عن الشركة الصانعة والمرشد الزراعي في المنطقة.وقال العوران، يجب التأكد من المبيدات التي تخلط ببعض ومدى قابلية مزجها، حتى لا تحدث تفاعلات ينجم عنها غازات سامة، ووجوب تفقد الخراطيم المستخدمة في استخداماتها، وألا يكون فيها ثقوب، وأن تكون بعيدة عن المنازل، والتركيز على عدم استعمال مضخات التربة إلا بتصريح من مديرية الزراعة في المنطقة، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمبيد، واستخدام أدوات خاصة للتحريك، وخلط المبيد وعدم استعمال الأيدي ومراعاة أوقات الرش والتقلبات الجوية.مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية عماد العوض قال إن الوزارة تسجيل المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة والزيوت والمعقمات بعد دراستها عن طريق لجنة تسجيل المبيدات، التي تمثل القطاعين العام والخاص، ومختصين في الجامعات ووزارتي البيئة والصحة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، إذ تسجل تلك المبيدات بالرجوع للمرجعيات المختصة في نظام تسجيل المبيدات كمنظمتي: الصحة العالمية والفاو والوكالات الدولية العاملة في المبيدات الزراعية في الاتحاد الأوروبي ووكالة حماية النباتات الأميركية، وغيرها للتأكد من أن المواد الفعالة المستخدمة بتلك المبيدات، والمواد الداخلة بتركيبتها آمنة، ومسموح استخدامها وغير ممنوعة عالميا، والتأكد من فعالية المبيدات المسجلة.وأضاف العوض، أنه بعد الموافقة على تسجيل هذه المبيدات يجري فحص عينات منها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي سجلت على أساسها من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والفعالية الخاصة لكل مبيد.كما يجري إعداد بطاقة بيان خاصة بكل مبيد، تتضمن المعلومات التي تهم المزارع من حيث نسبة المادة الفعالة ونمط التصنيع، والآفات المستهدفة، ومعدل الاستخدام وفترات الأمان، وعدد مرات الرش في الموسم، والفترة الزمنية بين كل رشة وفترات تحريم الدخول للمنطقة التي ترش.وكذلك توضع اشتراطات للمبيدات مقيدة الاستخدام، بحيث يقتصر استخدامها على مهندس مختص، وتوضع محاذير للاستخدام، وطريقة الخلط ومدة الصلاحية لكل مبيد، والإسعافات الأولية وطرق التخزين المناسبة، والتخلص من العبوات الفارغة بالطرق الآمنة بيئيا، ويحلل عينة من كل مبيد مستورد يدخل لأراضي المملكة، للتأكد من المطابقة.وأكد عوض أن الوزارة، تقوم ايضا بدور الرقابة على تداول المبيدات في الأسواق عبر جولات ميدانية ورقابية، بالتعاون مع المديريات في أنحاء المملكة، وتؤخذ عينات عشوائية أثناء الجولات وفحصها في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة، للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المعتمدة.كما وتنفذ جولات ميدانية على المصانع المحلية، وأخذ عينات عشوائية للمبيدات المصنعة من خط الإنتاج، او من المبيدات الجاهزة المعدة للتداول في الأسواق المحلية او المراد تصديرها للخارج، وإرسالها للمختبرات المعتمده في الوزارة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.يشار إلى أن مدعي عام الأغوار الشمالية، أوقف أول من امس مزارعين من جنسية أجنبية أسبوعا لرشهما مادة سامة، على قطعة أرض يزرعانها مجاورة لمدرسة كريمة الشاملة للإناث.ونسب المدعي العام للمتهمين التسبب بإصابة طالبات بتسمم، نتج عن استنشاق المادة السامة، وجرى إسعافهن إلى قسم الطوارئ في مستشفى أبو عبيدة، وما تزال القضية قيد التحقيق.وكانت كوادر دفاع مدني الأغوار الشمالية أسعفت عشرات الطالبات من مدرسة الكريمة الشاملة للإناث إثر استنشاقهن غازات سامة ناتجة مبيدات حشرية.