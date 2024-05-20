المبيضين: تقدم الأردن بتصنيف "موديز" يستقطب المستثمرين

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عمان- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين أن تقدم الأردن في تصنيف "موديز"، سيدعم ويشجع المستثمرين بشكل قاطع، على إنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية على أرض المملكة، في ظل وجود تشريعات مرنة تقدم التسهيلات للمستثمرين كافة.جاء ذلك خلال رعاية المبيضين، أمس، حفل إطلاق برنامج من اثنتين وخمسين حلقة لقناة "سي إن بي سي- عربية" يتناول أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، تحت شعار "معاً لخدمة الاقتصاد الوطني".وقال المبيضين خلال كلمة له في الحفل الذي حضره وزيرة الاستثمار خلود السقاف، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبد الفتاح الكايد، وعدد من سفراء الدول العربية، إن إطلاق هذا العمل يُعد من روافع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى رفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف الأردن السيادي طويل الأجل للمرة الأولى منذ واحد وعشرين عاما، الأمر الذي يدل على العمل الجاد المبذول من قبل الحكومة لخلق استقرار اقتصادي ينعكس على جميع جوانب الحياة.وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال خمسة وعشرين عامًا الماضية في جميع الميادين، لافتًا إلى العمل الكبير الذي قدمته المؤسسات التعليمية والجامعات، والمؤسسات الرسمية بالتعاون والتشارك مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي أكد للجميع أن الأردن قادر على التميز وتوظيف جميع الإمكانات والقدرات البشرية لتحقيق الإنجاز.ولفت المبيضين إلى أهمية الشراكة بين الإعلام والاقتصاد في تسليط الضوء على المناخ الاستثماري للمملكة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للأردن، مشيدًا بجهود قناة "سي إن بي سي" في تقديم محتوى عربي متخصص بالاقتصاد، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لأي مشروع يسهم في تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.بدورها، ثمنت الوزيرة السقاف جهود القناة لاختيار الأردن لإنتاج سلسلة ضخمة من 50 حلقة تلفزيونية تُلقي الضوء على المناخ الاقتصادي والاستثماري في الأردن، مشيرة إلى أن الأمل والرجاء بأن تعمل (CNBC- عربية) على المساهمة في إيصال رسالتنا الى العالم بأن الأردن هو المكان الأمثل للاستثمار وممارسة الأعمال "Jordan isOpen for Business" وذلك لما تتمتع به هذه القناة من مصداقية وشفافية.بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تجانس" خليل أبو الرب أكد أن المجموعة ملتزمة بمنهج ثابت في استثماراتها ومشاريعها لخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية المستدامة، مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء على الإجراءات الإدارية والحكومية التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة الأردنية، لتبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات وإجراءات الاستثمار.من جهته، أعرب محمد برهان الرئيس التنفيذي لقناة (CNBC عربية) عن سعادته بإطلاق هذه التجربة الإعلامية في الأردن بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة وفي مقدمتها مجموعة "مجموعة تجانس لتملك وإقامة المشاريع"، معرباً عن تقديره للمرونة التي وسمت التجربة الاقتصادية الأردنية في مواجهة التحديات.وأكد أن موارد الأردن الحقيقية هي الموارد البشرية التي استطاعت دون مواربة أن تحول البلاد قبل سنوات إلى عاصمة تقنية للمنطقة في خضم ثورة التحول الرقمي التي اجتاحت العالم وهذه الموارد المتميزة هي التي حولت عمان الى واحدة من أهم المنصات الطبية في المنطقة.وأضاف أن الحاجة تزداد اليوم للبناء على ميزات المرونة والتماسك والكفاءة البشرية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني وكيفية تحويل ذلك إلى مصدر حقيقي للازدهار والتطور الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يتحول برنامج (CNBC) إلى بوابة إعلامية فعالة تعزز التجربة الاقتصادية الأردنية وتزيد من زخمها وتنقل الفرص المتوفرة الى المستثمر العربي في أرجاء المنطقة.وسيقوم فريق التحرير في قناة (CNBC عربية) بإنتاج البرنامج من الأردن مع فريق أردني يديره على أرض الواقع، وسيستضيف خبراء ومتخصصين من دوائر صنع القرار العام، الذين سيقدمون للمشاهدين رؤيتهم القيمة حول فرص الاستثمار بشكل جدي وهادف ومناقشة أبرز التحديات وآفاق النمو.ويسلط البرنامج الذي يستمر لمدة عام كامل كمرحلة أولى، ويشمل 52 حلقة تلفزيونية أسبوعية، الضوء على المشهد الاقتصادي والاستثماري والمالي في الأردن، مع التركيز على الفرص الاستثمارية المحتملة، إضافة إلى استكشاف المجالات الحيوية في الأردن، عبر قطاعات مختلفة، مثل السياحة والتعليم والرعاية الصحية والتأمين وصناعة المواد الغذائية.-(بترا)