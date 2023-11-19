المبيضين: توافق أردني صيني بشأن أوضاع غزة

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أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د.مهند المبيضين، خلال لقائه أمس، وفدا من جريدة الشعب اليومية الصينية، برئاسة نائب رئيس تحرير الجريدة وانغ يي بياو، عمق العلاقات الأردنية الصينية الراسخة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الصيني شي جين بينغ.وأشار لمواقف الصين، الداعمة للقضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة، مؤكدا أن هناك توافقا بين المملكة والصين في المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا القضايا العربية.ولفت المبيضين خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، بحضور أمينها العام د. زيد النوايسة، والمديرين العامين لـ(بترا) فيروز المبيضين، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، والسفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ، لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين عام 2015، وإعلان جلالته والرئيس الصيني عن إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، وخصوصا بمجالي التعاون الاقتصادي والتعليم.ولفت المبيضين إلى اتفاقيات التعاون بين مؤسسات الإعلام الرسمي ونظيراتها الصينية، ومن أبرزها اتفاقية التعاون بين (بترا) ونظيرتها الصينية (شينخوا)، متطلعا لمزيد من التعاون والتنسيق الإعلامي بين البلدين في مجالات الصحافة والإعلام المختلفة، لا سيما الإعلام الرقمي، ودعم البحث العلمي.واقترح المبيضين بأن يكون هناك ملتقى للإعلام الصيني العربي في الأردن؛ يهدف لتبادل الخبرات والمعارف ووجهات النظر بين مؤسسات الإعلام الأردنية وجريدة الشعب اليومية الصينية، وصناعة محتوى رقمي مشترك.بدوره، أكد بياو، متانة علاقات الصداقة التي تجمع الصين والأردن؛ قيادة وحكومة وشعبا، لافتا في هذا الإطار إلى أن البلدين يمتلكان حضارة مميزة وثقافة عالمية.وأشار إلى أن جريدة الشعب تأسست عام 1948 قبل تأسيس جمهورية الصين وأسهمت بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. ولفت إلى أن الجريدة تملك علاقات تعاون مع (بترا)، وصحيفة جوردن تايمز الأردنية، متطلعة لتأسيس علاقات تعاون مع مؤسسات إعلامية أردنية أخرى الفترة المقبلة.كما أكد بياو أن الصين تدعم القضية الفلسطينية وتطالب بتحقيق الإنصاف والعدالة لها، مشددا على دعوة الصين إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2712) الذي يدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري ودون شروط عن جميع الأسرى.-(بترا)