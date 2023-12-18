الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المبيضين: نخوض حربا نيابة عن دول المنطقة ضد مليشيات المخدرات

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بواسل الجيش العربي على الحدود الشمالية-(أرشيفية)
عمان - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، أن الأردن يخوض حربا نيابة عن دول المنطقة على حدوده الشمالية ضد مليشيات المخدرات المدعومة من قوى إقليمية، تدفع من أجل التهريب والاعتداء على الأردن وتلويث المجتمع.اضافة اعلان
وقال المبيضين في تصريحات صحفية أمس، إن المملكة تشهد الآن نقلة نوعية سلبية في عملية التهريب، عبر تهريب الأسلحة والمخدرات بطرق جديدة يستخدمها المهربون، مؤكدا أن الأردن حذر قبل ثلاثة اعوام ومنذ بداية الأزمة السورية، من محاولات المهربين في منطقة الحدود الجنوبية للدولة السورية لإغراق الأردن ودول الجوار بالمخدرات.
وحول الاشتبكات الدائرة منذ فجر أمس بين القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ومهربين للمخدرات عبر الحدود الشمالية، أكد المبيضين، أن مهربي المخدرات ليسوا فقط جماعات بل شبكة من المهربين والمليشيات المنظمة المدعومة من قوى إقليمية وغير إقليمية تهدف لتدمير الدول المجاورة بالمخدرات.
وأكد المبيضين، أن هذه حرب مستمرة للأردن ويقودها بالنيابة عن المنطقة كلها، وليس من أجل مجتمعه فقط، محذرا من خطورة هذا الامر واستمرار المليشيات والقوى الظلامية أو تلك التي تتاجر بالمال الأسود على المجتمعات والأمن والسلم المجتمعين.
وقال: إن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في الأمر العملياتي، وتتابع آخر المستجدات.
كما أكد ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من يحاول أن يدخل المخدرات للمملكة أو يروجها، مشيدا في هذا الإطار بدور القوات المسلحة الأردنية، التي يقف جميع أبناء الشعب الأردني خلفها، داعيا كل من ينشغل بقضايا الإقليم للاهتمام بالجهد الذي تقوم به القوات المسلحة على الحدود الشمالية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات.
وتأتي هذه الاشتباكات ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، إذ أسفرت هذه الاشتباكات لغاية أمس، عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.
كما أكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، فيما وقع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية، وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.
وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات، وانتقالها من محاولات لعمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.
وبين المصدر أن هذه الاشتباكات تأتي استمرارا لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام، وأسفرت عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.
وشدد المصدر أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.-(بترا)
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