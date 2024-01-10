المبيضين يستعرض جهود الأردن في دعم صمود الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة

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أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، ثبات موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه وقف إطلاق النار في غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.وبين المبيضين، خلال لقائه مع مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية وعدد من الكتاب الصحفيين مساء اليوم الأربعاء في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، أن القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية في العقبة اليوم، تأتي في إطار تنسيق المواقف العربية للعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.واستعرض المبيضين جهود الأردن في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، إذ خصصت الحكومة بتوجيهات ملكية سامية مبلغ 3 ملايين دينار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا)، للقيام بدورها في دعم الأشقاء في قطاع غزة، إضافة إلى تخصيص مجلس الوزراء 45 ألف طن من القمح والحبوب لدعم الأهل في الضفة الغربية وجرى تسيير هذه الشحنة من خلال الشاحنات عبر جسر الملك حسين، إضافة إلى تسيير 133 شاحنة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركائها إلى قطاع غزة، إذ بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي أرسلتها الهيئة وشركاؤها إلى داخل القطاع نحو 48 ألف مستفيد.وأضاف أن طائرات سلاح الجو الملكي التابعة للقوات المسلحة الأردنية نفذت 10 عمليات إنزال جوي للمستشفيين الميدانيين في قطاع غزة (غزة 76 والمستشفى الميداني الخاص 2 بخان يونس)، والإنزال الجوي عشية عيد الميلاد، كما بلغ عدد طائرات الإغاثة التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع شركائها سواء من القطاع الخاص والمنظمات الدولية إلى مطار العريش في مصر 38 طائرة من ضمنها طائرات الإنزال الجوي، ليصار لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح من خلال الأونروا.وحول المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية، قال المبيضين إن المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 بخان يونس جنوبي غزة أجرى لغاية 7 من الشهر الحالي، 5734 عملية جراحية، وبلغ عدد حالات الإدخال إلى المستشفى 521، بينما بلغ العدد الكلي للمراجعين 33 ألفا و395 مراجعا، لافتا إلى أن العدد الكلي للمراجعين في (المستشفى الميداني الأردني / غزة 76) بلغ 6308 مراجعين.وتابع أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس أجرى لغاية السابع من الشهر الحالي، 406 عمليات جراحية، و88 حالة إدخال للمستشفى، بينما بلغ العدد الكلي للمراجعين 17 ألفا و568 مراجعًا.واستمرارا للمسار الإنساني لدعم أهالي القطاع، أشار المبيضين إلى أن مركز الحسين للسرطان استقبل 11 مصابا بمرض السرطان من غزة لتلقي العلاج خلال العام الماضي، وسيستقبل المركز نحو 300 مريض بالسرطان من قطاع غزة خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن عدد مرضى السرطان من فلسطين الذين يتلقون العلاج في المركز بلغ خلال آخر عامين 652 مريضا.وحول التبرعات النقدية لدعم صمود الأهل في غزة، بين المبيضين أن مجموع تبرعات " تيليثون" الذي نظّمته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشميّة لدعم الأشقاء في القطاع بلغ نحو 11 مليون و200 ألف دينار أردني، إضافة إلى نحو 12 مليون وأكثر من 500 ألف دينار حصيلة التبرعات النقدية والعينية في نهاية اليوم المفتوح الذي نظمته عدد من الإذاعات الأردنية لذات الغاية.وأوضح أن حصيلة التبرعات النقدية في نهاية اليوم المفتوح الذي نظمته عدد من الإذاعات المحلية لإنقاذ مرضى السرطان من غزة بلغت نحو 507 آلاف دينار.وتطرق الحضور خلال اللقاء إلى جملة من القضايا المحلية وعلى رأسها الجهد الدبلوماسي الأردني في وقف الحرب على غزة، وإدانة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وأكدوا أهمية دعم وإسناد موقف جلالة الملك وجهوده في حشد موقف دولي لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع تهجير الغزيين وأبناء الضفة الغربية، وإدامة إرسال المساعدات إلى فلسطين.وشددوا على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية ودعم الجهد الدبلوماسي الأردني للتصدي لمحاولات إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.وأشادوا بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في ردع عصابات التهريب على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة. -(بترا)