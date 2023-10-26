الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المبيضين يعزي أسرة "الجزيرة" باستشهاد أفراد من عائلة الدحدوح

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين
 قدم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين، باسمه وباسم الأسرة الإعلامية، أحر التعازي لأسرة قناة الجزيرة ومراسلها في قطاع غزة وائل الدحدوح، باستشهاد أفراد من عائلته أول من أمس، إثر قصف الاحتلال لمنزلهم في القطاع.اضافة اعلان
ودان المبيضين، استهداف قوات الاحتلال للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لافتا الى أن هناك 23 صحفيا، استشهدوا منذ بداية الحرب على غزة.
وشدد الوزير مبيضين على ضرورة احترام عمل الإعلاميين من صحفيين ومصورين في فلسطين، وتوفير الحماية اللازمة لهم ولعائلاتهم، مستنكرا في الوقت ذاته، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على غزة واستهداف المدنيين وتهجيرهم، والحد من دخول المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وأعرب المبيضين، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للزميل الدحدوح وعائلته وللزملاء في قناة الجزيرة ولعموم الأسرة الصحفية والإعلامية العربية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمه الصبر والسلوان.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي: يجب علينا جميعا عدم التهاون حتى تنتهي هذا الكارثة

منذأقل من دقيقة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الجمعية العامة" تتبنى مشروع قرار تقدم به الأردن يدعو لهدنة إنسانية بغزة

منذ 4 دقيقة
رجال الأمن العام-(تصوير: أمير خليفة)

الأمن العام: تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

منذ 13 دقيقة
1698421639502731500

هتافات "وسط البلد" تصل أميركا.. وتطالب بإلغاء "الدفاع المشترك" و"وادي عربة"

منذ 33 دقيقة
قطاع غزة

متى يعاقب الاحتلال على جرائم الأسلحة المحرمة؟

منذ 34 دقيقة
الدمار في غزة

هل تتحول غزة إلى ساحة لتصفية حسابات دولية كبرى؟

منذ 36 دقيقة
افكار و مواقف

البعد الإنساني للحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات | منذ2 ساعة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 