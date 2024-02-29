المبيضين يهنئ بذكرى تعريب الجيش وعيد تأسيس الإذاعة

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عمان- هنأ وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين، بالذكرى الــ68 لتعريب قيادة الجيش العربي، والعيد الـ65 لتأسيس الإذاعة الأردنية، واللذان يصادفان في الأول من آذار (مارس) كل عام.وقال المبيضين خلال مداخلة هاتفية أمس، في برنامج البث المباشر الذي يحتفل باليوبيل الذهبي لإطلاقه: "الأردنيون في آذار (مارس) عاشوا أجمل لحظاتهم وتاريخهم المجيد من معركة الكرامة وقبلها تعريب قيادة الجيش العربي".وأشار إلى الأدوار الوطنية والتاريخية للإذاعة الأردنية وبرنامج البث المباشر خلال العقود الماضية من تاريخ الأردن، "إذ كانا في زمن النصر والحرب والسلام، فطوبى لهذا الصوت والمنبر الذي حظي بتكريم من جلالة الملك عبدالله الثاني كأول وسيلة إعلامية تحصل على وسام ملكي".واستعرض المبيضين تاريخ انطلاق الإذاعة الأردنية في رام الله، ونقلها إلى عمان ثم افتتاحها رسميا عام 1959 من جلالة الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه-، مشيرا إلى أن الإذاعة كانت شاهدة على زمن وحدة الضفتين الشرقية والغربية، والنهضة العربية مثلما كانت بقية المؤسسات الأردنية في هذا السياق العروبي.وأشاد بدور المذيعين المؤسسين الأوائل للإذاعة الأردنية ومن ضمنهم، وزير الإعلام الراحل صلاح أبو زيد الذي كان أول من صدح صوته بـ "هنا عمان"، مثنيا على جهود مدراء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأوائل والقامات الإعلامية التي تعاقبت عليها.ولفت المبيضين إلى أن القيادة الهاشمية كانت وما تزال تستمع من خلال برنامج البث المباشر على الإذاعة الأردنية إلى هموم الشعب وآرائهم وتطلعاتهم.-(بترا)