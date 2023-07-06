الخميس 06 تموز 2023
النسخة المطبوعة

المجتمع المدني والحكومة يتابعان تنفيذ خطة عمل "تفعيل الثقة والحوكمة الرشيدة"

WhatsApp Image 2023-07-06 at 1.53.03 PM
جانب من اللقاء
"هل تريد الحكومة مؤسسات مجتمع مدني محصورة وقائمة على تقديم المساعدات الخيرية فقط، أم هي بحاجة لجهات تنموية وحضارية وفكرية مساندة لها؟"، من هذا السؤال الذي جاء على لسان المستشارة الرئيسية في مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب وعضو الهيئة الإدارية في تحالف جوناف، د. سوسن المجالي، تابعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) والتحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، خطة عمل التوصيات التي خرجت عن ورشة العمل الاستراتيجية: "إطار شراكة بمفهوم جديد: تفعيل الثقة والحوكمة الرشيدة"، والتي عقدت في شهر حزيران الماضي في البحر الميت.اضافة اعلان

ويأتي اللقاء استكمالا لورشة العمل التي حضرها ممثلين عن الجهات الحكومية، ومؤسسات وجمعيات المجتمع مدني، والإعلام، ومؤسسات وطنية أخرى، في محاولة لتقييم واقع المجتمع المدني، وتقديم نظرة جديدة له، فضلاً عن تحديد التحديات التي تعيق مساحات العمل المدني والتخفيف من أثر هذه العقبات.

وبينت المجالي أن الهدف من هذا اللقاء ما أجمع عليه المشاركون في الورشة الاستراتيجية حول أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في المجتمعات، وتوطيد علاقات الشراكة بين مختلف الجهات المعنية، وتنفيذ ذلك على أرض الواقع، من خلال آليات فعالة للعمل بشكل تكاملي، وليس الاكتفاء بالنقاش حولها.

من ناحيتها، أوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض)، سمر محارب، أنه تم تقسيم خطة عمل التوصيات إلى ثلاث مراحل: قصيرة المدى، ومتوسطة، وطويلة المدى؛ حيث احتوت الورشة على أربع جلسات رئيسية: الأولى حول واقع المجتمع المدني في الأردن: الاستثمار مقابل الأثر، والثانية المجتمع المدني والديمقراطية، أما الثالثة فبحثت بناء التحالفات وتأثير أصوات المجتمع المدني، فيما ناقشت الجلسة الرابعة بناء الثقة والشراكة بمفهوم جديد بين مختلف الجهات.

وذكرت محارب مجمل التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، والتي تتركز بإشكالات داخل المجتمع نفسه، والفجوة بين المجتمع المدني والجهات الرسمية، وكذلك تعدد التشريعات والسياسات الحكومية، إضافة إلى تحدي علاقة هذه المؤسسات مع الجهات الممولة وأولويات التمويل من حيث عدم استدامة المشاريع على سبيل المثال، وصولاً إلى قضية الإعلام وعلاقته مع المجتمع المدني.

واستكمالاً لتوصيات الورشة، أكد المشاركون على حاجتنا الماسة لإنشاء هيئة مرجعية واحدة مستقلة مالياً وإدارياً لإدارة العمل المدني، للحد من التنازع بالأدوار والأولويات بين الجهات الحكومية القائم حالياً، وهو ما يتطلب مراجعة مسودة القانون الجديد للجمعيات، وإشراك المجتمع المدني بمراجعة وصياغة بنود القانون بالتوافق.

وخلصوا إلى أن أهم التحديات الموجودة في مجتمعنا، تتمثل بالتخوف من المشاركة السياسية والانخراط بالأحزاب، وبالتالي، يأتي دور المجتمع المدني كمنظومة فاعلة للتجهيز للبناء الاجتماعي والسياسي والخيري، وتدعيم الديمقراطية، من خلال تنشئة أجيال أكثر انتساباً واشتباكاً بالعمل السياسي، مبينين أن مسؤوليات وأدوار المجتمع المدني تنضوي تحتها العديد من المهام المجتمعية المرتبطة بالممارسة الديمقراطية، وخاصة لفئات المجتمع الأقل تمثيلاً كالمرأة والشباب.

وشددوا على ضرورة دعم استقرار وصمود الجهات الفاعلة المحلية في المجتمع المدني وقياداتها، مع أهمية تقييم احتياجات هذه الجهات الفاعلة ومواردها للتعامل مع مسألة تضاؤل الحيز المدني، إلى جانب الوصول الى توافق وطني، وتعزيز القناعة المجتمعية بأهمية المؤسسات المدنية، والعمل على ضمان دعم وسائل الإعلام في تقريب وجهات النظر ودعم الشراكة بين مكونات القطاع العام.

واقترحوا تشكيل لجنة تضم الحكومة والمجتمع المدني، مهمتها التنسيق وعقد لقاءات دورية مع الجهات المختلفة وصناع القرار، وتمهيد الفرص لعمل التحالفات، وإبراز قصص النجاح ودراسات الأثر التي تقوم بها الحكومة والمجتمع المدني للمجتمع، وكذلك العمل على دعم الشراكة بين المجتمع المدني ومكونات الحياة السياسية في الأردن، من مجلس أمة، وحكومة، وأحزاب، ونقابات.

ودعا المشاركون إلى تشكيل تحالف إعلامي يساهم بنشر الوعي والتقليل من الإشاعات والسرديات السلبية المنتشرة بخصوص العمل المدني، والعمل على دراسات وأبحاث نبني عليها احتياجاتنا وأولويتنا، وأيضاً إلى دراسة ملف التمويل الأجنبي، وأثره الاقتصادي، مع دعم وجود تحالفات نوعية متخصصة بين مؤسسات المجتمع المدني، والسماح بتسجيلها، لتعمل على نقل المعارف والخبرات فيما بينها.
new_239574_6502

تشكيل لجنة لاستضافة الأردن لمؤتمر اليونيسكو منذ23 ساعة

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية منذ23 ساعة

إحدى مركبات الدوريات الخارجية - (أرشيفية)

السير: تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الرئيس للحوادث المرورية صباح اليوم 05 تموز 2023

بدء أعمال اللجنة الأردنية العُمانية العاشرة غدا

بدء أعمال اللجنة الأردنية العُمانية العاشرة غدا 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F0WAZR2XsAIMnwp

الصفدي: توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع سلطنة عُمان

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-04 at 10.32.33 AM

122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

منذ1 ساعة
1688637446460

اللجنة الأردنية العُمانية تبدأ أعمالها في عمان

منذ2 ساعة
التربية

تعمم بفتح قاعات التوجيهي عند التاسعة صباحاً

منذ19 ساعة
مركز إصلاح وتأهيل سواقة

الفايز: مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن حظيت باحترام دولي

منذ23 ساعة
وزارة الشباب - (أرشيفية)

مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الخروج من "غسيل الأموال"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الخط الصحراوي!

نضال المجالي |اليوم

مؤشرات جاذبية الدول للاستثمار

رعد التل |اليوم

رسالة إلى “الأولمبية”

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات | منذ17 ساعة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 