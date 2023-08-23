المجلس المركزي لتقدُّم يشكل الهيئة العليا للحزب

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قرر المجلس المركزي لحزب تقدم أمس الثلاثاء، تشكيل الهيئة العليا للحزب لتضم أحد عشر عضواً، وتستمر لمدة أربع سنوات.ووافق المجلس خلال اجتماعه الثالث الذي عُقِد في مقر الحزب، برئاسة رئيس المجلس الدكتور فوزي الحموري وحضور أمين عام الحزب الدكتور خالد البكار وأعضاء المجلس على تعديل النظام الأساسي للحزب بناءً على مقترح قدمه المكتب السياسي، وتشكل هيئة عليا للحزب من أحد عشر عضوًا لمدة أربع سنوات شمسية تتألف من خمسة عشر عضوًا بدلا من أحد عشر.وأقر المجلس تشكيل ثلاث لجان وهي اللجنة القانونية، اللجنة المالية، اللجنة الإدارية والرقابية، كما انتخب المجلس مدقق حسابات مالي خارجي.بدوره، أكد الحموري أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لمواصلة عملية الاستقطاب النوعي لأعضاء جدد للحزب، وتوسيع القاعدة الشعبية، خصوصًا بعدما شهدناه من نجاح للمؤتمر التأسيسي وقبول الحزب في مختلف محافظات المملكة.وطرحت العديد من الرؤى والأفكار أثناء الاجتماع، حيث أكد الأعضاء أهمية بناء الحزب وفق برامج واقعية وصولا إلى بناء أردن قوي منيع ينعم مواطنوه بالرفاه.