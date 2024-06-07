 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الدولية للمياه": الوصول للأمن المائي المرن يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة

المحاميد: الخطة الوطنية تسعى لتحقيق أمن مائي غذائي مستدام

سد الملك طلال - (تصوير: ساهر قدارة)
سد الملك طلال - (تصوير: ساهر قدارة)
عمان- أكد الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، أن إصدار قطاع المياه خطة وطنية إستراتيجية ممتدة من العام 2023 إلى 2040، يفصح عن أن المملكة من أوائل الدول التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن أجندة 2023، وقد أحرزت تقدما في عدد من الأهداف الـ14، لا سيما المتعلقة بالبيئة، وأيضا الهدف السادس.اضافة اعلان
وأضاف المحاميد، أن إصدار هذه الخطة، يعكس مدى تطابق الأهداف المنوي تحقيقها ومواءمتها للأهداف العالمية ضمن أجندة العام 2030، “حتى لا يتخلف أحد عن الركب، لتحقيق أمن مائي غذائي طاقي شامل ومستدام”.
ويرتبط الهدف السادس، بأهداف التنمية المستدامة الأخرى؛ لا سيما وأن تأثيره متبادل ومشترك مع الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع، والهدف السابع المتعلق بالطاقة، والهدف الـ13 المتعلق بتغير المناخ.
وهذا يتسق مع مساعي القطاع المائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بخاصة الهدف السادس، المرتبط بضمان توافر المياه والصرف الصحي على نحو مستدام، مع توصيات عالمية حيال ضرورة تبني رؤية جديدة؛ لمساعدة العالم على إيجاد مسارات لتحقيق الأمن المائي المرن والدائري والشامل والمستدام.
وفيما أوصى تقرير نشرته الرابطة الدولية للمياه (IWA) مؤخرا، وحصلت “الغد” على نسخة منه، بأهمية ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها على نحو مستدام، وهو ما يتمحور حوله الهدف السادس.
وأشار تقرير الـ(IWA) الذي حمل عنوان “الأمن المائي: الاستدامة بما يتجاوز أهداف التنمية المستدامة”، أشار الى ضرورة أن ينظر المختصون بالمياه “إلى الحاجة الأوسع للأمن المائي، وصياغة رؤية لمستقبل مرن للمياه”.
وأكد التقرير أن أهداف إمدادات المياه والصرف الصحي، حيوية، داعيا المتخصصين بالمياه لأن ينظروا للأمن المائي، والمياه الكافية ذات الجودة المناسبة لجميع الأغراض، والحماية من الكوارث المرتبطة بالمياه، باعتبارها “شرطا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وربط التقرير بين إمكانية تحقيق التنمية الناجحة للأمن المائي العالمي والعادل للجميع، بعدة عوامل، بما في ذلك؛ تطوير شراكات طويلة الأجل بين أصحاب المصلحة، وأدوات تحقيق التمويل المستدام لضمان جدوى المشاريع، والنهج المبتكر لدعم التنفيذ المحسن، وزيادة الوعي بالتحديات والفرص التي تؤثر على الأمن المائي، والرغبة باستكشاف طرق جديدة للتفكير.
وبين التقرير ذاته، أن الأمن المائي لا يقتصر على إمدادات المياه والصرف الصحي، بل يشمل، أبعادا مختلفة من السياسات، كضمان الوصول للمياه الآمنة والكافية لصحة الناس والنظم الإيكولوجية، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على المياه والأمن الغذائي، وإدارة المخاطر وعدم اليقين المتعلقين بالمياه.
وشدد التقرير على ضرورة تحقيق الأمن المائي والارتكاز عليه ليس فقط للصحة، بل وأيضا للحد من الفقر، والسلام وحقوق الإنسان، والنظم الإيكولوجية، والتعليم. وهو أمر أساسي لإنشاء مجتمع حكيم في استخدام المياه، يقدر المياه كمورد ثمين ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لذلك، فإن الأمن المائي أكثر من مجرد توفير خدمات مياه وصرف صحي، وفق التقرير الذي أكد أهمية “النظر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 باعتباره هدفا نهائيا”.
أما عن تعزيز الأمن المائي بالتعاون والابتكار، فهو أساسي لضمان الأمن المائي وتحقيق الهدف السادس، وعبر إعطاء الأولوية للسياقات المحلية، وفق التقرير الذي اعتبر “تحديد الاحتياجات والموارد والتحديات والفرص محليا، أمر بالغ الأهمية”، موضحا أن “إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية بشكل شامل، يتيح لمحترفي إدارة المياه ابتكار حلول مرنة ودائرية ومستدامة ومسؤولة اجتماعيا، ومصممة لتناسب احتياجات كل مجتمع ومخاوفه”.
وأضاف أن رفع الوعي، يحشد رأس المال والمجتمع، ويشرك المجتمعات المحلية بخلق حلول فعالة ومسؤولة، لافتا الى دور النمو السريع وتنوع البيئة الحضرية، إلى التحديات الأخرى، المتمثلة بالوصول إلى مستويات عالية من الأمن المائي في المدن.
وبرغم ذلك، ركزت دراسات قليلة حتى الآن، على تقييم التوزيع غير المتجانس للأمن المائي في المناطق الحضرية، وهي خطوة أساسية في تسليط الضوء على أماكن وجود التفاوت في المدن الكبرى، وأفضل السبل لتوجيه التدخلات.
وأكد التقرير، أن الخدمات المائية المرنة والشاملة، يفيد سبل العيش، ويقدر موارد المياه، ويشرك المجتمعات المحلية، وذلك مثل المصادر غير التقليدية، كتحلية المياه، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدام المياه بالطاقة المتجددة، والتي تقدم حلولاً مقاومة للطقس لسد الفجوة بين العرض والطلب على المياه.
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