الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المحامين": بلاغ لـ"الجنائية الدولية" بحق الكيان الصهيوني

نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)
نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)
 تقدمت نقابة المحامين الأردنيين إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، ببلاغ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحق قادة وأفراد الكيان الصهيوني لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.اضافة اعلان
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، في بيان صحفي أمس، إن البلاغ قدم يوم الجمعة الماضي بمقر المحكمة في لاهاي الهولندية، بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".
وأضاف، أن البلاغ هو أول البلاغات التي سيتم ايداعها أمام المحكمة، وهو بمنزلة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام نقابات واتحادات حول العالم، نصرة للحق الفلسطيني العادل، ورفد الملف بالتوثيقات والأدلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني البطل.
وأشار أبو عبود، إلى إن البلاغ استند على توثيقات وأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير، بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا بحق الكيان الصهيوني.
وبين أن البلاغ تنفيذ لقرارات مجلس النقابة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان، والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).
وضم الفريق الدولي نقابات واتحادات المحامين: الأردنيين والفلسطينيين والجزائريين، والقضاة الجزائريين، والتونسيين والموريتانيين.
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