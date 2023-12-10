الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المحامين": توقف عن الترافع أمام المحاكم الأربعاء ويوم تضامني الجمعة

نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)
نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)

دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني والنطالبة بوقف الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان
وكانت النقابة قد قررت التنسيق مع اتحاد المحامين العرب والنقابات الدولية الصديقة من أجل
إعلان يوم عالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني، حيث تقرر أن يكون يوم الاربعاء، بحيث يكون يـوم اعتصام للمحامين والتوقف عن الترافع أمام كافة محاكم المملكة، مع مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل.
كما قررت أن إقامة يوماً لتضامن المحامين وعائلاتهم مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة)، يتضمن فعاليات ونشاطات تدعم الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف المجازر والعدوان الصهيوني.
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