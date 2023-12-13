الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المحامين": قرارات عملية لمحاكمة سفاحي الكيان الصهيوني

نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)
نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)
 نفذت نقابة المحامين أمس توقفا عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان
وجاء التوقف عن الترافع بالتزامن مع توقف مماثل في دول عربية وأجنبية استجابة لدعوة من اتحاد المحامين العرب ونقابات محامين في دول إسلامية وأجنبية من أجل التضامن مع الحق الفلسطيني. 
وتم خلال التوقف مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل.
وقال نقيب المحامين يحيى أبوعبود إن تجاوب المحامين مع التوقف كان كبيرا في مختلف محاكم المملكة.
وأشار إلى أن النقابة تشارك في الجهود المبذولة عربيا ودوليا لمحاكمة الكيان الصهيوني وقادته على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكان آخرها المشاركة في إعلان الجزائر الذي تضمن اتخاذ قرارات عملية إجرائية لتقديم الشكاوى ضد قادة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأمام الدول التي تأخذ بالاختصاص العالمي لقضائها الجنائي بمشاركة محلية ودولية واسعة، حيث جرى تشكيل الفرق وتحديد المهام لجمع الأدلة وتوثيق الجرائم.
وشاركت نقابة المحامين ممثلة بنقيبها وأعضاء في مجلس النقابة ومنتسبيها وموظفيها في حملة التبرع بالدم التي أطلقتها النقابات المهنية لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمساهمة في إنقاذ حياة الجرحى العدوان الصهيوني على القطاع.
وتقيم نقابة المحامين الجمعة يوماً لتضامن المحامين وعائلاتهم مع الشعب الفلسطيني وذلك في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة)، يتضمن فعاليات ونشاطات تدعم الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف المجازر والعدوان الصهيوني.
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