المركز الأردني للتصميم والتطوير يطلق مسابقة متخصصة بالأمن السيبراني

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يطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" المسابقة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمتخصصة بمجال الأمن السيبراني "ARMYTHON 2023"، وذلك برعاية نائب رئيس هيئة مديري المركز، المدير العام العميد أيمن البطران.وستُفتتح النسخة الأولى من المسابقة في الثاني من أيلول وتستمر على مدار 3 أيام في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات - البحر الميت، وتأتي المسابقة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني 2023AIDTSEC الذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).ويأتي تنظيم المسابقة من قبل "جودبي" بهدف رفع الوعي وتبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة في مجالات الأمن السيبراني والتشفير، من خلال تمارين حية وتحديات متتالية في مجالات متعددة تقيس مستوى الأداء والقدرات الفنية للفرق المشاركة.وصممت هذه المسابقة للمختصين في الأمن السيبراني من الجيوش والأجهزة الأمنية، وتمتاز بتغطيتها أكثر من 7 مجالات رئيسية وما يزيد عن 120 تحدياً تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين حاصلين على جوائز بمسابقات دولية في هذه المجالات وبإشراف أكاديمية سايبر شيلد التابعة للمركز، بحسب بيان للقوات المسلحة الأردنية.وتعتبر المسابقة فرصة ثمينة لاجتماع الخبراء والمختصين لاستعراض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والتشفير، حيث يشارك في المسابقة 12 فريقاً من 10 دول عربية وإفريقية بإشراف لجنة محكمين تضم خبراء دوليين ومحليين، الأمر الذي يؤكد أهمية وحيادية المسابقة وتلبيتها للاحتياج العملياتي للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة.ومؤتمر ومعرض AIDTSEC 2023 يعتبر منصة مهمة لاجتماع الخبراء ويتم خلاله عرض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).