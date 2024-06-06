" المركز الوطني لحقوق الإنسان" يرصد الانتخابات النيابية

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ومنذ تاريخ 2-6-2024 يتابع فريق المركز نشر الجداول الأولية للناخبين والناخبات في مراكز الاقتراع الرئيسية والفرعية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب.وتابع فريق المركز ضمن ولايته القانونية نشر الجداول الأولية للناخبين والناخبات الكترونياً وفي مقار اللجان الرئيسية، ومرحلة الاعتراضات عليها، حيث بلغ عدد الاعتراضات الشخصية التي قدّمت لغاية مساء يوم الأربعاء الموافق 5-6-2024 (1792) اعتراضاً، قبل منها (970) اعتراض بنسبة (54%) وعدد الاعتراضات التي رفضت (27) ما نسبتة (2%) و(795) اعتراض قيد الإجراء بنسبة (44%) ولم يسجل أي اعتراضٍ على الغير حتى تاريخة.وخلال عملية الرصد الميداني لمقر اللجان الرئيسية في عمان بتاريخ ٦-٦-٢٠٢٤ لاحظ فريق المركز سهولة الوصول إلى مقار اللجان، وأنها واضحة المعالم وفي أماكن محددة ومعروفة للجميع.ويثمن المركز آلية تقديم الاعتراضات الشخصية الكترونياً، مما يوفر على الناخب الجهد والوقت، ويوصي بنشر طرق الاعتراض والاستعلام عن مواقع مراكز الاقتراع من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في جميع القنوات الرسمية.