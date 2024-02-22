الخميس 22 شباط 2024
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المساعفة "ابحثوا على ما تجدون أنفسكم من خلاله و اكتشاف الذات"

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المساعفة "ابحثوا على ما تجدون أنفسكم من خلاله و اكتشاف الذات"

نظمت مدرسة أم قصير الثانوية المختلطة ممثلة لمديرة المدرسة بثينة الدهامشة، و بالتنسيق مع رئيس قسم التعليم المهني المهندس عماد الكعابنة و الدكتور علي الدهامشة  الملتقى التعريفي ببرنامج BTEC.اضافة اعلان

حظي الملتقى برعاية كريمة من مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة، وشارك فيه:

الأستاذ سامح زواتي، رئيس قسم التوجيه المهني في وزارة التربية والتعليم
الدكتورة زبيدة أبو شويمة، مديرة مديرية الخدمات
الأستاذ محمد الشباك
الأستاذ حاكم الفايز
الأستاذة عائشة الغويني

كما حضر الملتقى المدير الفني شروق العيطان، والمدير الإداري د. عبد الرحمن الزبن، ورئيس قسم الرقابة صادق الحباشنة، ومديرو ومديرات شبكة أم قصير، وشخصيات من المجتمع المحلي، و عدد من الطلبة و الأهالي.

وألقى الأستاذ أحمد عمر المساعفة، مدير التربية والتعليم للواء الجيزة، كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية هذا الملتقى في تعريف الطلبة ببرنامج BTEC وتخصصاته المتنوعة، مشددًا على أهمية اختيار التخصص المناسب حسب ميول الطالب لضمان النجاح والتميز في مجال العمل.

وأشار المساعفة إلى أن برنامج BTEC متاح للمسارات والتخصصات الجامعية لمن يرغب في الاستمرار من الطلبة وتطوير أنفسهم، مؤكدًا على أن البرنامج بوابة للتوظيف ورفد سوق العمل بالكفاءات المهنية المطلوبة.

و تميز الملتقى بعروض تفاعلية قدمتها لجنة الملتقى، استعرضت من خلالها التخصصات المطلوبة في سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة، مع التركيز على أهمية برنامج BTEC في تأهيل الطلبة لسوق العمل بفعالية.

وتم فتح باب الحوار لطرح الأسئلة من قبل الطلبة والأهالي، حيث تم مناقشة التخصصات المختلفة ومدى أهميتها في سوق العمل، ومدى توافقها مع ميول الطلبة.

و أكد المساعفة على أهمية التنسيق مع القطاعات الخاصة من أجل التوظيف حسب التخصصات المطلوبة من خلال وزارة التربية والتعليم، لضمان حصول الطلبة على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

ختاماً تمنى المساعفة التوفيق والنجاح للطلبة، وحثهم على البحث عن شغفهم واختيار التخصصات التي تناسب ميولهم وقدراتهم.
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