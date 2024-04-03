المساعفة "بداية الألف ميل تبدأ بخطوة"



صرح مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة اليوم الأربعاء، لـ "الغد" عن الأجرات التي يتخذها من اجل الظبط والالتزام بدوام المدارس والتي تهدف لرفع مستويات التعليميه لدى الطلبة .

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وهي تفعيل دور الاقسام في المديرية بكامل طاقتها ، اولاً المتابعة من قبل رؤساء الأقسام للميدان ، والتي عمل عليها منذ توليه منصب مدير التربية والتعليم للواء الجيزة، وتابع حديثه أن تكثيف المراقبة والمتابعة من اهم الخطى المتخذة ، والتي تأتي بتغذية راجعة ، تبين نقاط الضعف والقوة ، لتسهيل في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح الطلبه، وأن الهدف الأساسي للحملة المستمرة ، هي للوصول إلى الهدف السامي لوزارة التربية والتعليم ، لتطبيق رؤية صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في تطوير وتحسين المنظومة التعليمية.



ثانيآ اتخاذ الحرمان دون تهاون ، للطلبه الذين تجاوزو عدد الغياب المسموح به.

واضاف المساعفة سنطبق القانون على الجميع دون استثناء ، مع استمرار المتابعة الميدانية للمدارس.



وأشار المساعفة ان بداية اي إصلاح ،ينطلق بالعزيمة والإرادة والإيمان المطلق ، واخلاص الفرد لوطنه (بداية الألف ميل تبدأ بخطوة).



واضاف قول (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا).