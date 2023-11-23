الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المساعفة يرعى سباق القائد لاختراق الضاحية في مدرسة نتل الثانوية

المساعفة يرعى سباق القائد لاختراق الضاحية
المساعفة يرعى سباق القائد لاختراق الضاحية

قال مدير التربية والتعليم للواء الجيزة أحمد عمر المساعفة، ان ذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، هي مناسبة لاستذكار مناقبه ونهضة الاردن في هذه المناسبة، التي لها أثر في نفوسنا كأردنيين.

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وقدم خلال رعايته اليوم سباق القائد لاختراق الضاحية للطلاب على مستوى المديرية في مدرسة نتل الثانوية للبنين، الشكر للأجهزة الأمنية الساهرة على راحة المواطن من الأمن العام والدفاع المدني، وللأسرة التربوية من مدرسة مستضيفة ومعلمين مشاركين ومعلمين محكمين، داعيا الله أن يحفظ هذا البلد واحة أمن واطمئنان في ظل القيادة الهاشمية.
وفي نهاية الحفل تفضل مدير التربية المساعفة و المدير الفني العيطان و رئيس قسم النشاطات القفعان بتتويج الفائزين حيث كانت النتائج على النحو التالي:-
المرحلة الدنيا :
المركز الاول/ احمد ابو الخيل مدرسة ام قصير ث بنين
المركز الثاني/ علي عطيه مدرسة ام قصير  ث بنين
المركز الثالث/ سالم أبو الخيل مدرسة ام قصير ث بنين
المركز الرابع/يوسف ابو الخيل مدرسة ام قصير ث بنين
المركز الخامس/عمر محمد مدرسة رجم فهيد س بنين
المركز السادس/ شادي ياسر  مدرسة الزعفران ث بنين
المركز السابع/  شريف فواز مدرسة الرامة ث بنين
المركز الثامن/  قصي يوسف مدرسة الزعفران ث بنين
المركز التاسع/عبدالله عيد  مدرسة أم قصير ث بنين
المركز العاشر/أوس الحامد مدرسة زينب ث بنين
الفائز بكأس المجموع للمرحله الدنيا مدرسه أم قصير الثانويه بنين 
المرحله الثانوية طلاب:
المركز الاول: امجد العلاوين مدرسة أم قصير ث بنين
المركز الثاني: محمد العتايقة  مدرسة أم قصير ث بنين
المركز الثالث:اسماعيل ابو الخيل مدرسة أم قصير ث بنين 
المركز الرابع: عمار ممدوح  مدرسة الزعفران ث بنين 
المركز الخامس: أنس نواف  مدرسة الزعفران ث بنين
المركز السادس: محمد نواف مدرسة الزعفران ث بنين
المركز السابع: محمد جمال  مدرسة أم قصير ث بنين
المركز الثامن: فارس الحامد  مدرسة زينب ث بنين
المركز التاسع: عبدالرحمن جميل مدرسة أم قصير ث بنين
المركز العاشر: عبدالله الرويعي  مدرسة  صوفة الاساسية المختلطه.
وفاز  بالمجموع للمرحلة الثانوية، مدرسة أم قصير  الثانوية بنين.
وحضر الحفل مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتورة شروق العيطان، و رئيس قسم النشاطات التربوية توفيق القفعان، وبتنظيم من أعضاء قسم النشاطات التربوية علي الدخيل ومرعي الدهامشة وفوزي العرجان ، وجمع غفير من ابناء المجتمع المحلي.


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