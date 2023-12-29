المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة يتعامل مع 21 ألف حالة

واصل نشامى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستعر على جنوب القطاع.

وتعاملت الطواقم الطبية في المستشفى منذ اليوم الأول لبدء المهمة وحتى أمس الخميس مع 21043 حالة، وأجرت 3681 عملية، بين كبرى وصغرى شملت الجروح والحروق واستئصال الشظايا، وعمليات جراحة الدماغ والأعصاب والكسور المعقدة، وجراحة الوجه والفكين والتجميل، وجراحة الأوردة الدموية والشرايين.

وتأتي هذه الجهود المستمرة من قبل نشامى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2، تزامنًا مع الظروف الصعبة التي تحيط في القطاع؛ بهدف التخفيف من معاناة الأهل والأشقاء، في ظل شح المواد الطبية والعلاجية التي تعاني منها مستشفيات قطاع غزة.-(بترا)

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