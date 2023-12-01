الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة يستقبل جرحى قصف الاحتلال

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة يستقبل جرحى قصف الاحتلال
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة يستقبل جرحى قصف الاحتلال

استقبلت طواقم المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، صباح اليوم الجمعة، حالات لعدد من الجرحى والمصابين التي تم تحويلهم من مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
وقامت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بتقديم الإسعافات الأولية الطارئة، وإجراء عمليات جراحية كبرى، وإدخال عدد من الحالات إلى العناية الحثيثة. كما قدمت الطواقم الطبية الرعاية الصحية اللازمة لعدد من الحالات لأطفال خُدج بعد استئناف الجيش الإسرائيلي للعمليات العسكرية على قطاع غزة.
وجاء إرسال المستشفى الميداني الخاص/2 بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي قطاع غزة، ويضم كوادر طبية من كل التخصصات، للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في هذه الأوقات العصيبة.

اضافة اعلان





 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1701363059389646900

الصفدي: سنبقى في الأردن مدافعين عن الحق الفلسطيني وحل الدولتين

منذ23 ساعة
قصف إسرائيلي عنيف على غزة في حرب الإبادة التي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023

"أطباء بلا حدود": حرب الاحتلال لا تستهدف "حماس" بل سكان غزة

منذ23 ساعة
طلبة توجيهي يتقدمون لأحد الامتحانات - (أرشيفية)

"التربية" تواصل استعداداتها لعقد تكميلية التوجيهي

منذ23 ساعة
أطباء بلا حدود تثمن دور الأردن بتقديم المساعدات العلاجية والطبية للغزيين

أطباء بلا حدود تثمن دور الأردن بتقديم المساعدات العلاجية والطبية للغزيين

منذ23 ساعة
1701363433179663100

ما بعد تمديد الهدن.. صفقة الأسرى الصهاينة العسكريين ما تزال مبهمة

منذ23 ساعة
1701277301978392100

100 ألف شجرة كاكا.. والمزارعون يتوسعون بزراعتها (فيديو)

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 