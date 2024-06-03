 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المستشفى الميداني الأردني غزة 78 يتعامل مع أكثر من 18 ألف مراجع

السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1
المستشفى الميداني الأردني

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بدعم قطاع غزة طبيا وصحيا والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم، واصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/78 تقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية للأهل في قطاع غزة.

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وقال قائد قوة المستشفى: "إن المستشفى يمثل لفتة إنسانية ملكية وامتدادا لمسيرة الخير والعطاء الأردنية منذ انطلاقه في عام 2009 ولغاية هذه اللحظة"، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء في قطاع غزة.

 

وأوضح قائد القوة أن إجمالي عدد مراجعي المستشفى الميداني الأردني غزة/78 منذ بدء عمله حتى اليوم الاثنين تجاوز 18 ألفا، وبلغت العمليات الجراحية التي أجريت 41 عملية جراحية كبرى، و16 عملية جراحية صغرى.


من جانبهم، عبر المراجعون عن شكرهم وامتنانهم لمكارم الأردن المتواصلة وهذه الوقفة الهاشمية الأصيلة تجاه الأهل في قطاع غزة، بإقامة المستشفى الميداني الأردني وإدامة عمله التي تجسد التلاحم والتواصل المستمر بين الشعبين الشقيقين، معربين عن خالص أمنياتهم للأردن ملكا وشعبا بالتقدم والازدهار.

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