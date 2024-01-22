الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ يجري عملية جراحية

المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ يجري عملية جراحية
المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ يجري عملية جراحية
 قام فريق طبي متخصص بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/١ من إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالغدة اللعابية.
وقال قائد المستشفى: “إن العملية قام بها فريق طبي متخصص وفنيي عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى من أجل مداواة المرضى من الأهل في فلسطين، مبيناً أنه تم إجراء العملية بنجاح وتماثل المريض للشفاء.اضافة اعلان
وبين أخصائي جراحة الوجه والفكين بأن المريض الذي يبلغ من العمر (٥٠) عام كان يعاني من انتفاخ وتورم بمنطقة الوجه والرقبة، وبعد الفحص السريري والإشعاعي تبين وجود ورم ليمفي غير سرطاني بالغدة النكافية،
وأوضح أخصائي التخدير والعناية بأن مثل هذه الحالات والتي تتم تحت التخدير الكامل، يتعين إجراء الفحوصات اللازمة التي تؤكد سلامة المريض أثناء العملية وبعدها.
وعبر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني لإجرائهم العملية، وما يقدمه المستشفى من خدمات ساهمت في إثراء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع المحلي في نابلس في ظل الظروف الراهنة.
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