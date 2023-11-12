الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المستشفى الميداني العسكري الأردني بغزة استقبل اليوم 163 حالة

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المستشفى الميداني العسكري الأردني بغزة استقبل اليوم 163 حالة
غزة - ذكر قائد قوة المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة/ 76 العقيد الركن ثائر الخطيب أن المستشفى استقبل اليوم الأحد، 163 حالة.
وبين العقيد الركن الخطيب أن المستشفى تعامل خلال الأسبوع الأخير (5 – 11 تشرين الثاني 2023) مع 817 حالة، تنوعت ما بين مراجعات وإصابات حرب (مباشرة وغير مباشرة)، بسبب أعمال القصف في القطاع.اضافة اعلان
وفيما يتعلق بصورة متداولة لأحد منافذ المستشفى المغلقة، بين العقيد الركن الخطيب أن هذه البوابة غير مستخدمة حالياً، وأن بوابات المستشفى الأخرى مفتوحة لتلقي العلاج.
ولفت قائد قوة المستشفى إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبتوجيه من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمكنت فجر اليوم الأحد، وللمرة الثانية من تزويد المستشفى بالإمدادات الطبية عبر إنزال مظلي، لرفد المستشفى ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية.




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