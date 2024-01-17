الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المستقلة للانتخاب" تتيح تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق "سند"

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة الأحوال المدنية، خدمة تغيير الدائرة الانتخابية لمن أتاح لهم القانون تغييرها عن طريق تطبيق "سند" الإلكتروني.اضافة اعلان
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إنها أتاحت هذه الخدمة للناخبين المسيحي والشركسي والشيشاني، لدائرة يوجد فيها مقعد مخصص للمسيحيين والشركس والشيشان، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم.
وتجري عبر التطبيق خدمة التسجيل فيه، عن طريق اختيار الخدمات، ومن ثم الذهاب لقسم الهيئة، فتظهر البيانات الخاصة بطالب الخدمة، ليتمكن بعدها من تغيير الدائرة الانتخابية التي خصص لها المقعد، وليس تغيير مكان إقامة الناخب على سجل الناخبين، لتنتهي إجراءات النقل بظهور كلمة "تم قبول الطلب بنجاح".
وتنص المادة (4/ح/2) من قانون الانتخاب "إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية، وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، يحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية، لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها".
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