"المستقلة للانتخاب" تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، عن إحالة قضيتين إلى الادعاء العام بتهمة محاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال في محافظة عجلون.

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وأكدت الهيئة في بيان، أنها بعد التحقق من شكاوى وصلتها، خاطبت الأجهزة الأمنية بخصوص التحقيق مع مواطن عرض مجموعة لأصوات الناخبين في منطقته من محافظة عجلون للبيع.



وتتعلق القضية الثانية التي جرى التحقق منها وإحالتها للادعاء العام، بقيام أحد الناخبين بعرض صوته للبيع على مجموعات الاتصال الاجتماعي.



وفي السياق، أعلنت الهيئة عن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية التي رصدتها مديرية العمليات الانتخابية في مقر الهيئة وعبر لجان الانتخاب الرئيسية على مستوى الدوائر الانتخابية قد بلغت 39 مخالفة. -(بترا)