السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المسلماني: القطاع السياحي بحاجة لتدخل حكومي عاجل

النائب السابق أمجد المسلماني
النائب السابق أمجد المسلماني
 طالب النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على القطاع السياحي، في ظل الظروف التي يعيشها حاليا، لإنقاذه من الانتكاسة التي شهدها القطاع أثناء العدوان على غزة.اضافة اعلان
وقال المسلماني في بيان له، إنه على الحكومة التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع، والذي يعاني من أوضاع صعبة نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، متمنيا من الحكومة تنفيذ التوصيات التالية:     
1 - تفعيل برنامج استدامة للمحافظة على استمرارية العمالة.
2 - تأجيل قروض كورونا البنكية التي استحقت على القطاع السياحي.
3 - تأجيل قروض برنامج استدامة المستحقة على القطاع للضمان الاجتماعي، جراء جائحة كورونا.
4 - إعفاء القطاع من رسوم الاشتراكات من هيئة تنشيط السياحة، ورسوم التراخيص لسنة 2024 لضمان بقاء هذه الشركات على رأس عملها.
وأكد المسلماني أن القطاع يعيش أوضاعا صعبة، وان على الحكومه التدخل بشكل عاجل، لأننا قد نرى الفترة المقبلة، مؤسسات سياحية متعثرة، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني والعاملين في هذا القطاع.

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