المسلماني: طلاب التوجيهي غير المقبولين بالجامعات مشتتين في ضل غياب أي حل للحكومة

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قال النائب السابق أمجد المسلماني بأن طلاب التوجيهي غير المقبولين بالجامعات اصبحوا مشتتين ولا يعلمون اين يتجهون في ضل غياب أي حل أو خطة حكومية لأستكمال مسيرتهم العلمية .وأضاف المسلماني أن على الحكومة التنسيق والتعاون مع الجامعات الأردنية للخروج بحل يناسب أوضاع هؤلاء الطلاب ويساعدهم على استكمال مسيرتهم العلمية بدلا من التخلي عنهم في منتصف الطريق ودفعهم للسفر خارجاً بحثاً عن فرص أفضل حيث أن الأصل في الحكومة الحفاظ على مستقبل ابنائها من جهة والحفاظ على أموال الدولة وعدم المساهمة في خروجها من جهة أخرى .واكد المسلماني على ان التعليم حق لكل مواطن وان عدم قبول هؤلاء الطلاب في الجامعات سيضيفهم تلقائيا الى صفوف البطاله دون أن تتوافر لهم أي مهارات تمكنهم من العمل وهذا يوجب وجود خطة حكومية للتعامل مع طلبة التوجيهي الغير مقبولين في الجامعات.وفي نفس السياق أكد المسلماني على ضيق القدرة المالية لغالبية المواطنين وعدم استطاعتهم دفع نفقات الدراسة الخاصة أو الدراسة خارجاً مما يزيد من صعوبة القضية ويدفعها لتكون على سلم اولويات الخطط الحكومية القادمة .