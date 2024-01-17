المعايطة: تراجع أعداد الحوادث والمخالفات بعد سريان قانون السير المعدل

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عمان- أكد مدير الأمن العام اللواء د. عبيد الله المعايطة، ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة لتعزيز بيئة مرورية آمنة، وتقييم خططها وإجراءاتها، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات في مختلف المناطق.ونقل اللواء المعايطة أثناء زيارته أمس، إدارة السير، تقدير جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، واعتزاز جلالته بمرتبات الأمن العام وإدارة السير كافّة، مثنياً على جهودهم المبذولة، لا سيما تقديمهم يد العون والمساعدة للمواطنين، وتوفير البيئة المرورية الآمنة لهم على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأوقات.وأضاف، أننا بدأنا نلمس ومنذ سريان قانون السير الجديد انخفاضاً وتراجعاً في أعداد الحوادث المرورية والمخالفات المرورية ولا سيّما الخطرة منها بمختلف أنواعها وأشكالها، إذ شهدت تراجعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة في المناطق كافّة، موجهاً بقياس ذلك الأثر بشكل علمي ووفق دراسة علمية ومقارنة مفصّلة، للوقوف على الوضع المروري ومعالجة أي سلبيات تظهرها الدراسة والعمل على تصويبها.وشدد المعايطة على الاستمرار في إنفاذ القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز، للمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة إلى الحد من الحوادث والمخالفات المرورية من أجل حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدّرات.وبيَّن مدير الأمن العام أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة العمل المروري، عبر تكثيف الرقابة المرورية في مختلف الشوارع ولا سيّما المناطق الحيوية التي تشهد ازدحامات مرورية، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ستوفر الدعم اللازم للإدارات المرورية كافّة؛ لرفدها بالموارد البشرية واللوجيستية، وبما يمكنها من تحديث أنظمتها، وتطوير الإجراءات المطبّقة فيها وبالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء في العملية المرورية.واستمع المعايطة لإيجاز قدّمه مدير إدارة السير عن أبرز المحاور العملياتية والقانونية والتدريبية الهادفة إلى رفع جاهزية العاملين في الإدارة، وبما يضمن توفير البيئة المرورية الآمنة على الطرقات، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.-(بترا)