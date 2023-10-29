المعشر: الملك تحرك فوراً وزار 4 عواصم أوروبية من أجل غزة

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قال وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار و"هدنة إنسانية فورية"، غير ملزم.وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن الأردن يمتلك مكانة خاصة تفوق حجم موارده، واستثمر العلاقات الأردنية مع دول العالم على مدار العقود الماضية، وبرز ذلك في الأزمة الراهنة لوقف العدوان على غزة،وأضاف المعشر، عبر شاشة التلفزيون الأردني أن جلالة الملك عبد الله الثاني تحرك على الفور وزار أربع عواصم أوروبية وتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في زيارة حاليًا لنيويورك.وأكد المعشر ان جلالة الملكة رانيا العبدالله عبرت عن مشاعر كل عربي وكل فلسطيني وأردني؛ لذلك التناغم الواضح بين الموقفين الرسمي والشعبي، "الرسمي يعمل لوقف العدوان وبذات الوقت يعبر عن مشاعر الغضب، وهذا مثال واضح على أهمية تناغم الموقفين في الإطار".وأشار إلى أن الموقف العربي ليس كما هو نحب أن تكون، والدول العربية التي يجب أن تتحرك اليوم لا تفعل كما يجب، لذلك الموقف الأردني يكتسب أهمية متزايدة كون الأردن من الدول القليلة عربيًا التي ليس تتحدث عن ما يجري في غزة، بل تستثمر علاقاتها الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.وشدد على الحاجة إلى التكاتف الجهود الشعبية والرسمية كافة لتصب في مسار واحد وهدفه الأول إيقاف العدوان، وعقب ذلك أهداف السياسية بعد إيقاف العدوان الإسرائيلي على القطاع.وبين المعشر ، أن القرار الأممي يظهر بوضوح على المستوى الرسمي العالمي ضد العدوان الإسرائيلي والعقاب الجماعي الذي يخالف كل الأعراف الدولية،وأوضح، أن أهمية القرار الأممي تكمن برفض العقاب الجماعي الذي تستخدمه إسرائيل كي تقول إنها تدافع عن نفسها.