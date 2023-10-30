المعشر: دول العالم تتصرف وكأن الاحتلال في فلسطين أمر طبيعي

محمد الكيالي

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قال وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر، إن "العالم بمختلف مكوناته، مسؤول عما يجري في غزة الآن"، فالعالم "يتصرف وكأن الاحتلال أمر طبيعي، وكأن وجود الفلسطينيين في سجن كبير لا يشكل مشكلة".وأشار المعشر في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين الأردنيين مساء أمس بعنوان "سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى"، قدمه فيها الزميل نقيب الصحفيين راكان السعايدة، إلى أن العالم العربي تجاهل القضية الفلسطينية، ما عدا الأردن ومصر، اللتان عملتا بصدق نحو الوصول للعملية السلمية، وأن الموقف الأردني كان واضحا منذ وقت طويل بشأنها، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني حذر في أكثر من مناسبة من مغبة انفجار الوضع في المنطقة.وأكد أن جلالته أطلق على الاحتلال مسمى "دولة فصل عنصري"، مشيرا إلى أن الجهود الأردنية الإيجابية في الأمم المتحدة واضحة للعيان.وقال "لا نريد تحميل الأردن أكثر من طاقته، إلا أنه كيف لنا تبرير اتفاقية الغاز؟ أو اتفاقية المياه؟ على الأقل، يجب وقف الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل".وبشأن حركة "حماس"، اعتبر أن إنهاء قدرتها العسكرية مستحيل، لأن حضورها أصبح إيديولوجيا، ولو استطاع الاحتلال إنهاءها، فإن أكثر من حماس ستخرج بعدها".وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي "الأطول في التاريخ الحديث. وضع الفلسطينيين في سجن كبير لا يمكن لأحد أن يتحمله"، فقطاع "غزة موجود في سجن كبير عمره 20 عاما. الإعلام الإسرائيلي يقول إن الجيش انسحب من غزة في عام 2005. نعم لقد انسحبتم، لكنكم حاصرتموها بسياج وأسوار وحولتموها إلى سجن كبير".وكشف المعشر عن أن "هناك جهودا تبذل الآن ليقوم الاحتلال بعملية جراحية، يقتل خلالها أو يأسر قادة من حماس، ثم يعلن بعدها انتصاره".واستبعد دخول حزب الله اللبناني في الصراع، وفقا للمعطيات الحالية، لأن للحزب "حسابات خاصة ولا يريد أن تفرض الحرب عليه ليدخلها"، لافتا إلى أن غزة تعرضت لـ4 حروب، لم يشارك فيها الحزب نهائيا، وأن ما يجري في الجنوب اللبناني حاليا، يندرج تحت مسمى "المناوشات العسكرية" ولا ترقى لإعلان حرب. وأكد المعشر أن عملية "طوفان الأقصى"، قتلت منطق التطبيع العربي مع الاحتلال، وأنه بدون الوصول لاتفاقية مع الفلسطينيين، فلن تفيد أي تطبيع مع الدول العربية. وحول الحرب الحالية، قال المعشر إن الاحتلال يعمل بنفس طويل، وكان ينتظر اللحظة ليطرح تهجير الفلسطينيين وجاءت الفرصة له من غزة.وقال إن "60 % من جيش الاحتلال في الضفة بقيادة مستوطنين"، مشددا على أن "هناك تطهيرا عرقيا في المناطق (ج) بالضفة يجري في اليومين الماضيين".واعتبر بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقد شعبيته وكرسيه، ولم يعد له سوى أشهر في العمل السياسي، مبينا أن له مصلحة في إدامة الحرب لأنه مع نهاية الحرب ستنتهي مسيرته.واعتبر المعشر أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يريد أي اختلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول الاحتلال، مبينا أنه "لا أحد مقتنع بأي عملية تفاوضية سياسية في المرحلة الحالية، إلا بعد إنهاء الاحتلال".