المعهد القضائي يستقبل طلبات الدراسة إلكترونيا في 14 الحالي

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عمان- أعلن المعهد القضائي الأردني بدء استقبال طلبات التسجيل إلكترونيا للراغبين بالدراسة في المعهد للعام الدراسي 2024/ 2025 اعتبارا من صباح الأحد 14 تموز (يوليو) ولغاية الثالثة عصرا يوم 31 تموز عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد القضائي (http://www.jij.gov.jo).وقال المعهد في بيان أمس إن مقدم الطلب عليه أن يختار رابط مسابقة القبول من قائمة دبلوم المعهد القضائي، أو من خلال الرابط المباشر لاستقبال طلبات المسابقة https://competition.jij.gov.jo لكل من تتوافر فيه الشروط المحددة لذلك.وبين أن شروط التقدم هي أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يزيد عمره على 35 عاما في تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول، وأن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية، وأن يكون غير محكوم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو، وأن يكون غير محكوم عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.ولفت إلى أن على المتقدم ألا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو الإدارة المعلوماتية أو ما يعادلها عن 70 بالمائة، وأن تتحقق فيه إحدى الحالات التالية: أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون الدراسة فيها منتظمة وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.وأضاف أن على المتقدم، أيضا، أن يكون محاميا أستاذا أو أن يكون قد أمضى في إحدى وظائف الفئة الأولى في وزارة العدل مدة 3 سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراه في القانون.وأن يكون المتقدم من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لآخر 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول، وألا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في 3 مسابقات قبول في المعهد.وأوضح المعهد أن الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب هي، صورة عن كشف العلامات موضحا به المعدل المئوي وفرع الثانوية العامة، وصورة عن الشهادة الجامعية -مصدقة التخرج- وشهادة خبـرة من وزارة العدل تبين الفئة وعدد سنوات الخبـرة من تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة في القانون -خاصة بفئة موظفي وزارة العدل- وشهادة الترتيب من الجامعة تثبت أن المتقدم من الخريجين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها لآخر 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن المسابقة -خاصة بفئة الأوائل الجامعات.كما ينبغي اصطحاب شهادة لمن يهمه الأمر من نقابة المحامين تثبت أنه محام أستاذ - خاصة بفئة المحامين- وشهادة عدم محكومية حديثة - تاريخ إصدارها خلال فترة تقديم الطلبات.وأشار إلى أنه واستناداً إلى المادة (5/أ) من تعليمات مسابقة القبول في المعهد القضائي الأردني رقم (3) لسنة 2020 يخضع المتقدم للمسابقة لامتحان كتابي في مواد القانون المدني، قانون العقوبات، قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون محاكم الصلح، قانون البينات، إضافة إلى امتحان شفهي ومقابلة الشخصية لمن يجتاز الامتحان الكتابي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة من العلامة المقررة.وأكد أنه سيجري تخصيص مكافأة شهرية للطلبة المقبولين من فئة أوائل الجامعات والمحامين بمبلغ مقداره 400 دينار طيلة مدة الدراسة في برنامج دبلوم المعهد القضائي.ودعا المعهد الراغبين بمزيد من المعلومات إلى إرسال الاستفسارات عن طريق تطبيق (whats App) على الخط الخاص بالمسابقة (0096265512507) خلال الفترة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، علماً بأنه لن يتم استلام أي طلب ورقيا.-(بترا)